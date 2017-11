Gold als Hedge gegen die Dummheit der Menschen  Peter Sleep

Geht es nach Peter Sleep, Senior Portfolio Manager bei Seven Investment Management, ist Gold weniger ein Investment als ein Spekulationsobjekt, allerdings erfüllt es seine Rolle zur Absicherung eines Portfolios gegen die Dummheit der Menschen. Dies berichtet die Webseite ftadviser.com Sleep habe Gold für die von ihm verwalteten Portfolios gekauft, da es in Zeiten schwerer Unruhen, wie Kriegen oder geopolitischen Turbulenzen, seinen Wert behält. Der Fondsmanager sieht angesichts der vielen zuletzt stattfindenden "dummen" Ereignisse Anlass, ebensolche Unruhen zu fürchten.Die Fähigkeit von Gold, als Absicherung gegen extreme Volatilität zu wirken, habe sich im Laufe der Zeit erwiesen, denn es steige in der Regel, wenn andere Vermögenswerte an Wert verlieren, so der Experte.© Redaktion GoldSeiten.de