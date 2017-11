Palladium - 1.000 USD werden zum Sargnagel!

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder Missbrauch ist ausdrücklich verboten.

In der Riege der vier wichtigsten Edelmetalle läuft Palladium auf 1-Jahressicht mit weitem Abstand am besten. Während Gold, Silber und Platin leicht im Minus notieren bzw. mit Ach und Krach ein kleines Plus Zustande bekommen, steht Palladium mit über 41% glänzend da. Doch nach dem erneuten Scheitern an der runden und psychologisch wichtigen 1.000 USD Marke, könnten die schönen Gewinne schon bald wieder sehr deutlich zusammenschmelzen …Die letzte Einschätzung vom 23. Oktober "Palladium - Im dritten Anlauf erfolgreich?" an dieser Stelle ging ganz gut auf. Es gab wie erwartet neue Jahreshochs. Allerdings wurden die benannten 1.050 USD knapp verfehlt. Am 9. November wurden es im Tageshoch lediglich 1.026,65 USD. Und seitdem fällt der Kurs wieder kontinuierlich zurück. Auch der dritte Anlauf auf die 1.000 USD Marke war damit also keinesfalls erfolgreich.Die Wochenkerze der letzten Handelswoche hat es in diesem Zusammenhang richtig in sich: Wir sehen einen sehr langen Kerzendocht und einem sehr kleinen Kerzenkörper. Diese Art von Candlestick deutet oft einen Trendwechsel an, da die Wochenhochs nicht bis ins Wochenende gehalten werden konnten. Zusätzlich gab es auch im Tages-Chart mit dem Schlusskurs vom Freitag ein Umkehrsignal!In Kombination mit dem 3. Scheitern an der 1.000 USD Marke innerhalb von zwei Monaten und dem ebenfalls 3. Scheitern an der oberen Keillinie, wirft das auf die zukünftige Entwicklung von Palladium kein gutes Licht.Es geht hierbei nicht um einen Crash oder riesigen Ausverkauf, aber ein "normaler" Rücklauf zurück bis zum unteren Ende des Trendkanals dürfte in den nächsten Wochen alle mal möglich sein. Da dort bei ca. 900 USD ebenfalls eine wichtige Unterstützungslinie verläuft, drängt sich diese Marke als Kreuzunterstützungsziel geradezu auf.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapieren derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.