Paulson behält Anteile des größten Gold-ETF

Der US-Hedgefonds Paulson & Co. unter der Leitung von John Paulson hat einer Meldung von Reuters zufolge im Septemberquartal 2017 an seinen Anteilen am SPDR Gold Trust festgehalten.Den neu gemeldeten Zahlen zufolge besaß der Fonds Ende des dritten Quartals unverändert 4,36 Millionen Anteile des weltweit größten physisch hinterlegten Gold-ETF (Wert: 530 Mio. $). Ende Juni hatte der Wert laut den Angaben bei 514,5 Mio. $ gelegen.Auch die Anteile an den Unternehmen AngloGold Ashanti Ltd., NovaGold Resources Inc., IAMGOLD Corp., RandGold Resources Ltd., und Seabridge Gold Inc. blieben im Vergleich zum vorangegangenen Quartal unverändert.