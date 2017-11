TDS: Gold mit höheren Tiefs; braucht Katalysator für Preisanstieg

Laut TD Securities zeigten die Goldpreise zuletzt ein vielversprechendes Chartmuster mit höheren Tiefs, für einen bedeutenden Preisanstieg sei aber ein neuer Katalysator nötig. Dies berichtet Kitco News Das gelbe Metall konnte vergangene Woche von einem schwächeren US-Dollar und den Sorgen um die Steuerpläne in den USA profitieren. "Gold und Silber zeigten weiterhin wenig Momentum, aber wir haben einen Trend zu höheren Tiefs beobachtet," so die Analysten.Und weiter heißt es: "Die Edelmetalle brauchen einen Katalysator, um einen Ausbruch zu erreichen – eine weitere Enttäuschung in Bezug auf den oft erwähnten und versprochenen US-Steuerplan oder eine bedeutende Aktienkorrektur könnten als Auslöser für einen Anstieg fungieren."Laut TDS könnte eine überzeugende Bewegung über 1.290 USD je Unze dazu führen, dass die letzten Hochs im mittleren 1.300-er Bereich getestet werden.© Redaktion GoldSeiten.de