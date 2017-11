Kevin O'Leary: Bitcoin ist keine Währung

Bitcoin und andere Kryptowährungen erzielten in diesem Jahr unglaubliche Rekorde. Besonders junge Menschen sind begeistert von dieser Form von Investments. So konnte Bitcoin im bisherigen Jahresverlauf 500% zulegen und auf fast 8.000 USD steigen.Doch bleiben einige Anlageexperten den Digitalwährungen gegenüber weiterhin skeptisch eingestellt. So erklärt Kevin O’Leary, Chairman von O’Shares ETF Investments, im Interview mit Daniela Cambone von Kitco News , er sehe Bitcoin nicht als Währung, sondern als Asset an."Ich bin mir nicht sicher, ob Bitcoin eine tolle langfristige Investition ist, weil ich nicht weiß, wie es damit weitergeht," so O'Leary. Er bleibe lieber bei dem, womit er sich auskenne. "Ich kenne ein Unternehmen, das einen freien Cashflow generiert und jedes Quartal eine Dividende auszahlt. Für mich ist das eine gute Sache, ich liebe meine Dividenden."© Redaktion GoldSeiten.de