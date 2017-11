Gold mit Auffälligkeiten an der COMEX

Es war längere Zeit ruhig an der Terminbörse COMEX, doch seit vergangenem Freitag kommen immer wieder dubiose Trades in Gold. Den 8 Millionen Unzen Trade vom Freitag hatte ich gestern besprochen.Auch im gestrigen Handel kam es zu diversen "Auffälligkeiten". Kurz nach Versenden der gestrigen Ausgabe kam Druck auf. Zu dieser Uhrzeit relativ ungewöhnlich. Der Umsatz lag in 60 Minuten bei 34.600 Kontrakten (3,46 Millionen Unzen Papiergold) und es ging 6 $ nach unten.Im späteren Handel kamen dann Käufer und/oder Short-Eindecker in den Markt. Über 70.000 Kontrakte in einer Stunde und Gold bügelte die Verluste wieder aus.Der Handel seit Freitag ist interessant. Ich kann mich auch täuschen, doch irgendwie kommt es mir so vor als wollen die COMMERCIALS mit kleinen Attacken Stopp-Kurse auslösen und die großen Spekulanten verunsichern, nur um sich dann einige Dollar tiefer einzudecken.Der US-Dollar-Index ist an der 95 Punkte-Marke gescheitert. Technisch habe ich schon schönere Charts gesehen:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.