Sibanye-Stillwater veröffentlicht Bericht der fachkundigen Person über ihre PGM-Assets in den USA

- Erste PGM-Mineralressource gemäß SAMREC Code - 80,8 Millionen 2E* Unzen bei einem Durchschnittsgehalt von 16,8 g/t.- Aktualisierte PGM-Mineralvorräte steigen um 5% gegenüber Angabe des Jahres 2016 auf 22,2 Millionen 2E Unzen bei einem Gehalt von 16,3 g/t.- Basierend auf dem bevorzugten Ertragswertverfahren1 gemäß des SAMVAL Code liegt der Wert der US-amerikanischen PGM-Assets bei US$2,7 Milliarden.Johannesburg, 14. November 2017 - Sibanye-Stillwater gibt bekannt, dass ein Bericht einer fachkundigen Person (CPR, Competent Persons Report) über ihre US-amerikanischen PGM-Mineral-Assets in Montana, USA (US PGM Assets) von Mineral Corporation Consultancy (Pty) Limited angefertigt wurde und jetzt auf ihrer Webseite, www.sibanyestillwater.com, zur Verfügung steht.Der Bericht mit Stichtag 31. Juli 2017 wurde gemäß des South African Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Mineral Reserves (der SAMREC Code) in der Ausgabe von 2016 und des South African Code for Reporting of Mineral Asset Valuation (der SAMVAL Code) in der Ausgabe von 2016 zusammengestellt.Eine PGM-Mineralressource (PGM = Metalle der Platingruppe) von 80,8 Millionen 2E Unzen bei einem Gehalt von 16,8 g/t wurde zum ersten Mal für die US PGM Assets gemäß SAMREC Code bekannt gegeben. Die Mineralressource umfasst 49,4 Millionen 2E Unzen bei einem Gehalt von 16,6 g/t in der Kategorie geschlussfolgert und 31,3 Millionen 2E Unzen bei einem Gehalt von 17,0 g/t in den Kategorien erkundet und angezeigt. PGM-Mineralvorräte von 22,2 Millionen 2E Unzen bei einem Gehalt des Fördererzes von 16,3 g/t wurden bekant gegeben. Dies entspricht einem Anstieg um 5% gegenüber den im Jahr 2016 von Stillwater Mining Company (Stillwater) veröffentlichten Vorräten. Die Gehalte des Mineralvorrats blieben gegenüber dem Vorjahr konstant, was die Qualität der von Sibanye-Stillwater im Mai 2017 erworbenen US PGM Assets erneut bestätigt. Die Tests der Wirtschaftlichkeit des Mineralvorrats basierten auf dem Dreijahresdurchschnitt der Rohstoffpreise gemäß der Richtlinie der US Securities and Exchange Commission (SEC). Dies schließt einen angenommenen Palladiumpreis von US$704/Unze und Platinpreis von US$1.047/Unze ein. Die 2E-Aufteilung in den US PGM-Betrieben liegt bei durchschnittlich 78% Palladium zu 22% Platin.Der CPR schließt eine mit SAMVAL Code konforme Bewertung der US PGM Assets ein.Auf Basis des bevorzugten Ertragswertverfahrens1, untermauert durch einen diskontiertes Cashflow-Modell, wurde ein Wert von US$2,7 Milliarden (nach Steuer, aber vor Finanzierung) für die US PGM Assets angegeben(unter Annahme eines realen Abzinsungssatzes von 5% für das Gebiet der USA), was im Vergleich mit dem für Stillwater gezahlten Erwerbspreis von US$2,2 Milliarden günstig ausfällt. Für Bewertungszwecke wurde ein durchschnittlicher realer Palladiumpreis von US$888/Unze für den Zeitraum von 2018 bis 2021 (danach ein realer langfristiger Preis von US$850/Unze) und ein durchschnittlicher realer Platinpreis von US$1.133/Unze für den Zeitraum von 2018 bis 2021 (danach ein realer langfristiger Preis von US$1.150/Unze) angenommen.Sibanye-Stillwaters CEO, Neal Froneman, sagte: Das Ergebnis des CPR bestätigt die wertschöpfende Art der Transaktion und unsere Entscheidung zum Erwerb von Stillwater. Es ist ebenfalls aufregend zu erwähnen, dass es noch ein weiteres Wertzuwachspotenzial aufgrund der sehr beachtlichen Mineralressourcenbasis gibt und anderer nicht zum Kerngeschäft gehörender Assets, die zusammen mit den US PGM Assets erworben wurden.Der CPR wurde gemäß einer Vereinbarung mit der JSE Limited veröffentlicht, die im Akquisitionsrundschreiben (veröffentlicht am 20. März 2017) festgehalten wurde, das eine Kurzfassung des US Competent Persons Guide 7 Report über Stillwater einschloss, der gemäß des von der SEC veröffentlichten Industry Guide 7 und nicht gemäß SAMREC Code zusammengestellt wurde.Für weitere detaillierte Informationen siehe den detaillierten CPR auf unserer Webseite unter https://www.sibanyestillwater.com/investors/transactions/stillwater-acquisition/publications.Anmerkung: Einheiten sind im metrischen System.*2E umfasst Palladium und Platin.1 Der SAMVAL Code beschreibt das Ertragswertverfahren folgendermaßen: Das Ertragswertverfahren beruht auf dem Nutzungswertprinzip und benötigt die Bestimmung des Gegenwartswerts der zukünftigen Cashflows während der Nutzungsdauer des Mineral-Assets. Es bietet einen Hinweis auf den Wert durch Umwandlung der zukünftigen Cashflows zu einem einzelnen aktuellen Kapitalwert. Zur Schätzung des Marktwertes wird die Gegenwartswertkapitalisierung unter Verwendung eines Abzinsungssatzes generiert, der Marktlage abgeleitet wurde. Das Ertragswertverfahren wird am häufigsten bei Liegenschaften in der Entwicklungs- oder Produktionsphase angewandt.

Die leitenden fachkundigen Personen für Mineralressourcen und Mineralvorräte sowie der fachkundige Schätzer sind Mitarbeiter von Mineral Corporation Consultancy (Pty) Limited und geben ihre Zustimmung zur Veröffentlichung dieser Mitteilung und des CPR über die US PGM Assets Stand 31. Juli 2017. Mineral Corporation Consultancy (Pty) Limited ist ein unabhängiges technisches Beratungsbüro mit Sitz in Johannesburg, Südafrika. Die leitende fachkundige Person, die für die Berichterstattung der Mineralressourcen verantwortlich ist, ist Coniace Madamombe und die leitende sachkundige Person, die für die Berichterstattung der Mineralvorräte verantwortlich ist, ist Jonathan Buckley. Coniace und Jonathan sind sachkundige Personen gemäß des SAMREC Code und besitzen ausreichend Erfahrung bezüglich des Typs und der Art der vorliegenden Minerallagerstätte. John Murphy ist der fachkundige Schätzer gemäß SAMVAL Code aufgrund seiner Qualifizierungen und entspechender Erfahrung. Die Zustimmung und Unterschriften der fachkundigen Personen und des fachkundigen Schätzers sind im Bericht der fachkundigen Person enthalten.Die für die Schätzung der Mineralressourcen und Mineralvorräte für die US PGM Assets verantwortlichen fachkundigen Personen sind Mitarbeiter von Stillwater und geben ihre Zustimmung zur Veröffentlichung dieser Mitteilung und des CPR über die US PGM Assets Stand 31. Juli 2017. Die für die Schätzung der Mineralressourcen und Mineralvorräte für die US PGM Assets verantwortlichen fachkundigen Personen sind Mitarbeiter von Stillwater und geben ihre Zustimmung zur Veröffentlichung dieser Mitteilung und des CPR über die US PGM Assets Stand 31. Juli 2017. Die für die Schätzung der Mineralressourcen verantwortlichen fachkundigen Personen sind Jennifer Evans, Jim Dahy und Michael Kaki. Die für die Schätzung der Mineralvorräte verantwortliche fachkundige Person ist Brent LaMoure. Jennifer, Jim, Michael und Brent sind sachkundige Personen gemäß des SAMREC Code und besitzen ausreichend Erfahrung bezüglich des Typs und der Art der vorliegenden Minerallagerstätte. 