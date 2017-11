Prize Mining Corp. schließt 18 Bohrungen umfassendes Bohrprogramm auf Daylight ab

Calgary, 16. November 2017 (Marketwired) - Prize Mining Corp. ("Prize" oder das "Unternehmen") (TSXV: PRZ) (OTCQB: PRZFF) (MQSB:GR:FRANKFURT) gibt bekannt, dass das Unternehmen sein am 24. Oktober 2017 angekündigtes anfängliches Bohrprogramm auf der Liegenschaft Daylight abgeschlossen hat. Die Liegenschaft Daylight liegt in der Nähe von Nelson im Südosten der kanadischen Provinz British Columbia.Insgesamt wurden 18 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.694,74m von 11 Bohrplätzen aus niedergebracht. Die Bohrkerne werden zurzeit protokolliert und halbiert. Das Unternehmen erwartet, über 1.700 Bohrkernproben zu analysieren. Bis dato wurden Kernproben aus den Bohrungen 1 bis 6 sowie 8 u. 9 zur Analyse geschickt.Feisal Somji, Prize's Chief Executive Officer, sagte: "Wir sind erfreut, dass wir unser Bohrprogramm auf der Liegenschaft Daylight abgeschlossen haben und erwarten mit Spannung unsere Analysenergebnisse. Auf den Daylight-Claims liegen vier ehemals produzierende Minen, die Gehalte von bis zu 37 g/t Gold lieferten (B.C. Minfile 082FSW172)1".Das Genehmigungsverfahren für das geplante Kernbohrprogramm ist in der Endphase der Beratungen. Wir erwarten, dass die Bohrarbeiten auf mehreren sehr vorrangigen Zielen gegen Ende November beginnen könnten.Das Personal des Drittunternehmers TerraLogic führte während der Dauer des Bohr- und Schürfgrabenprogramms auf Daylight ein rigoroses und unabhängiges QA/QC-Programm (Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm) durch. Eine Überwachungskette für die Proben wurde eingerichtet, wobei die Analyse der Proben bei Bureau Veritas in Vancouver, British Columbia, erfolgte. Die verwendeten analytischen Bündel schließen einen starken Säureaufschluss mit ICP-Analyse (MA250) und die Goldanalyse einer großen 50g-Teilprobe durch die Brandprobe (FA430). Eine gravimetrische Analyse (FA550) wird bei jeder Goldanalyse mit über 10 g/t durchgeführt. Das Bureau Veritas ist vollkommen unabhängig von Prize Mining und TerraLogic sowie akkreditiert gemäß CAN-P-4E (ISO/IEC17025): General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories ISO/IEC 17025-2005.1 der historische Bergbau erfolgte Anfang der 1900er-Jahre. Basierend auf dem Verständnis des Unternehmens der historischen Abbaumethoden, ist es wahrscheinlich, dass eine Handverlesung des Erzes erfolgte und die tatsächlichen Gehalte schwankten.Jarrod Brown, eine gemäß NI 43-101 qualifizierte Person hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung zugelassen.Für weitere Informationen hinsichtlich des Projekts Kena einschließlich der Liegenschaft Daylight und der Explorationsziele auf dem Projekt Kena siehe den unabhängigen technischen Bericht mit dem Titel " Technical Report for the Kena Project, Nelson, BC", datiert den 2. Juni 2017. Eine Kopie dieses Berichts finden Sie bei SEDAR unter dem Profil des Unternehmens bei www.sedar.com. Prize Mining ist ein in Calgary ansässiges Junior-Bergbauunternehmen mit Büros in Calgary, Alberta. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange gehandelt. Prize beschäftigt sich mit der Akquisition, Exploration und der Entwicklung von Bergbauliegenschaften.Erfahren Sie mehr unter www.prizemining.com.Folgen Sie Prize Mining Corp. auf FacebookFolgen Sie Prize Mining Corp. auf TwitterFolgen Sie Prize Mining Corp. auf LinkedInDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.