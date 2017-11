Nevada Zinc Corp. berichtet über Generic Gold Corporastions Explorationsprogramm auf VIP

Toronto, Ontario, Kanada. 16. November 2017 - Nevada Zinc Corp. ("Nevada Zinc" oder das "Unternehmen") (TSX-V: NZN) gibt bekannt, dass die sich im Mehrheitsbesitz des Unternehmens befindliche Generic Gold Corp. (Generic Gold") Nevada Zinc ein Update über die auf dem Projekt VIP durchgeführten Explorationsaktivitäten vorgelegt hat. Das Projekt VIP liegt ungefähr 120km südlich von Dawson City und westlich von Goldcorps Projekt Coffee im Yukon Territory. Das Unternehmen besitzt 25 Millionen Aktien (ungefähr 75% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien) von Generic Gold.Das Feldprogramm 2017 war das umfangreichste Arbeitsprogramm, das auf dem 17.500 Hektar großen Projekt VIP seit 2010 durchgeführt wurde. In diesem Jahr erwarb das Unternehmen den größten Teil der Liegenschaft (vor Kaminaks Entdeckung der Goldlagerstätten Coffee). Die während der Feldsaison 2017 durchgeführten Arbeiten umfassten das Ausheben von Schürfgräben, das Sammeln von Bodenproben, Prospektionsarbeiten, geologische Kartierungen und das Sammeln von Geoproben.President und CEO von Nevada Zinc, Bruce Durham, sagte: "VIP war die erste und vorrangigste Liegenschaft in unserem anfänglichen Yukon-Portfolio. Wir erwarben die VIP-Claims bevor Kaminak die ersten Kernbohrergebnisse von ihren Projekt Coffe bekannt gab. Wir waren also sehr frühzeitig im Bezirk Coffee Creek. Ich bin begeistert zu sehen, dass Generic sich dazu entschieden hatte, in diesem Sommer ein signifikantes Arbeitsprogramm auf VIP durchzuführen und gegeben einiger Ähnlichkeiten des jüngsten Materials aus Schürfgräben von VIP mit der ursprünglichen geologischen Stellungnahme zu Kaminaks Goldentdeckungen Coffee erwarten wir mit Spannung die Analysenergebnisse ihrer Arbeit."Das Projekt bedeckt eine Fläche von ungefähr 17 x 13 Kilometer und liegt 120km südlich von Dawson City. Es kann mit Helikopten erreicht werden und Starrflügelflugzeugen können auf einer nahegelegenen Landebahn landen. In der Nähe befinden sich entlang des Yukon River auch Anlegestellen für Frachtkähne. Das Projekt liegt im Bezirk White Gold ungefähr 20km westlich von Goldcorps Goldlagerstätten Coffee (2,16 Mio. Unzen Au nachgewiesene und vermutete Vorräte, 0,78 Mio. Unzen Au erkundete und angezeigte Ressourcen, 1,15 Mio. Unzen Au geschlussfolgerte Ressourcen (Goldcorp Mineral Reserves & Resources, 30. Juni 2017)) entlang der interpretierten Verlängerung des Verwerfungssystems Coffee Creek. Das Projekt VIP grenzt ebenfalls an Independence Gold Corp. 's Liegenschaft Boulevard, Goldcorps Liegenschaft Apollo und White Gold Corp. 's jüngst abgesteckte Liegenschaften Coffeee Trend West.- Vier Schürfgräben wurden mit einem für den Helikoptertransport geeigneten Bagger in dem Gebiet der Anomalie Big Creek ausgehoben. Aufgrund des stärker als erwarteten Permafrosts und der unterschiedlichen Topografie konzentrierte sich die Anlage der Schurfgräben auf einen Teil am Nordrand der interpretierten über 700m langen nach Nordwesten streichenden Au-Ag-Bi-Mo-Cu-Pb-Zn-Se-Te-Hg-Anomalie.- Mittels der Schürfgräben wurde eine ausgedehnte Zone mit starker Alteration und damit zusammenfallender Oxidation identifiziert. Die alterierten und oxidierten Gesteine waren überwiegend ein Quarz-Serizit-Schiefer, der zu einer Gemeinschaft von Quarz, Serizit, oxidierten Pyrit, Hämatit, Limonit und verschiedenen Tonmineralen umgewandelt wurde, was das Vorkommen eines signifikanten Hydrothermalsystems andeutet.- Die Menge des angetroffenen signifikant oxidierten Gesteins deutet das Vorkommen eines tektonischen Korridors an, der eine damit in Zusammenhang stehende Goldvererzung beherbergen könnte. Auf Goldcorps benachbartem Projekt Coffee "wurden die vererzten Strukturen auf dem Projekt Coffee einer weitreichend begünstigten Verwitterung und Oxidation der eisenhaltigen Minerale ausgesetzt, was das Ergebnis einer Perkolation meteorischer Flüssigkeiten von der Oberfläche nach unten durch die tektonischen Korridore hindurch war. Umgekehrt ist der an der Oberfläche anstehende unzerklüftete und nicht alterierte Fels üblicherweise frisch (nicht oxidiert). Als Ergebnis dieser begünstigten Verwitterung zieht sich die Oxidation entlang der tektonischen Korridore. ...Die Oxidation scheint entlang der tektonischen Korridore geleitet zu werden, die die Lagerstätten beherbergen." (Coffee Gold Project Feasibility Study, 2016).- Auf der Anomalie Big Creek wurde zur Entnahme von Geoproben in Abständen von 5m gebohrt. Insgesamt wurden 46 Geoproben entnommen. Die Bohrungen für die Geoproben wurden durchgeführt, um den die Effektivität der Bodenprobennahme begrenzenden Permafrost zu durchteufen, damit der oberste Teil (ungefähr 10cm) des Grundgebirges und des basalen Bodens überprüft werden konnte. Oxidiertes Gestein und Bodenmaterial wurden auf 130m (26 der 46 Proben) über die Anomalie Big Creek hinweg angetroffen.- Die Bodenprobenentnahme und die Prospektionsarbeiten wurden in nur wenig erkundeten Bereichen der großen Liegenschaft durchgeführt. Eine sogenannte Probennahme des Ridge-and-Spur-Typs wurde in den nicht erkundeten Bereichen des Projekts durchgeführt, während in Gebieten, die in früheren Explorationskampagnen als anomal ausgewiesen wurden eine nachfolgende Rasterprobennahme und geologische Kartierung erfolgte. Im Laufe des Feldprogramms wurden insgesamt 65 Gesteinsproben und 658 Bodenproben entnommen.Die Ergebnisse stehen noch aus und das Unternehmen wird sie nach Erhalt von Generic Gold bekannt geben.JDS Energy & Mining Inc., 2016, NI 43-101 Feasibility Study Technical Report for the Coffee Gold Project, Yukon Territory, Canada, effective January 6, 2016, p. 7-19Goldcorp Inc. Mineral Reserves and Mineral Resources, as of June 30, 2017https://s22.q4cdn.com/444421831/files/doc_downloads/reserves_resources/Goldcorp-Reserves-Resources-as-of-30-June-2017.pdfGeneric Gold wurde gemäß des Business Corporation Act (Ontario) am 30. Mai 2017 gegründet. Generic ist ein in Toronto ansässiges Bergbauunternehmen, das Ziele im Tintina Gold Belt in Kanadas Yukon Territory erkundet. Seit Gründung hat Generic Gold ungefähr $2,4 Millionen beschafft, um die Explorationsprogramme 2017 und 2018 zu finanzieren und hat auf ihrem Projekt Livingstone Kernbohrungen niedergebracht, auf ihrem Projekt VIP Schürfgräben ausgehoben und auf ihrem Projekt Goodman mit Rückspülbohrungen begonnen. Generic Gold verfolgt zurzeit einen Börsengang, der innerhalb der nächsten 45 bis 60 Tage erwartet wird. Für Informationen über Generic Golds Liegenschaftsportfolio und Explorationsaktivitäten besuchen Sie bitte die Unternehmenswebseite, www.genericgold.ca oder kontaktieren Kelly Malcolm, President und CEO unter kmalcolm@genericgold.ca oder 647-299-1153.Nevada Zinc ist ein durch Entdeckung getriebenes Mineralexplorationsunternehmen mit einem bewährten Managementteam, dessen Fokus auf der Identifizierung einzigartiger Möglichkeiten in der Mineralexploration liegt, die seinen Aktionären beachtliche Wertzuwachmöglichkeiten bieten können.Obwohl das Unternehmen eine indirekte Beteiligung an den sehr aussichtsreichen Goldliegenschaften im Yukon Territory hat, die im Besitz der Generic sind, und sie avanciert, liegt der derzeitige Fokus des Unternehmens weiterhin auf der Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Lone Mountain, das 224 Claims mit einer Fläche von ungefähr 4.000 Acre in der Nähe von Eureka, Nevada, umfasst.Das Zinkprojekt Lone Mountain befindet sich im östlichen Zentral-Nevada und ist leicht über asphaltierte Straßen und Schotterstraßen nordwestlich von Eureka zu erreichen, wo alle notwendigen Serviceeinrichtungen vorhanden sind. Das Projekt umfasst Optionen, Pacht- und Kaufverträge zum Erwerb eines 100-%-Anteils an allen Liegenschaften über mehr als 4 km Länge entlang des bedeutenden tektonischen Trends.Das Unternehmen hat 83 Rückspülbohrungen auf der Liegenschaft niedergebracht und führt zurzeit ein mindestens 13 Bohrungen umfassendes Kernbohrprogramm auf der Liegenschaft durch. Die Ergebnisse des RC-Bohrprogramms zeigten zahlreiche mächtige Abschnitte einer mittleren bis hochgradigen nicht sulfidischen Zinkvererzung an zwei Stellen, die zwischen der Oberfläche und ungefähr 250m Tiefe liegen. Die ersten Analysenergebnisse der Kernbohrungen stehen zurzeit noch aus. Die Ergebnisse werden jedoch im November erwartet.Das Unternehmen hat laut einem Optionsabkommen ebenfalls das Anrecht zum Erwerb von bis zu 80% an dem Zinkprojekt MacBride in Nord-Manitoba (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 23. Bruce Durham, P.Geo, President und CEO von Nevada Zinc, ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung gelesen genehmigt.