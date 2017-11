Silber: DAS Metall im Jahr 2018

Laut einer Kitco-Meldung sind die Rohstoffanalysten bei TD Securities in Bezug auf Silber sehr optimistisch eingestellt. In einem Ausblick für das kommende Jahr nennt die kanadische Bank demnach ein Kursziel von 20 USD je Feinunze.Die Experten sind auch Gold gegenüber bullisch eingestellt, doch aufgrund der höheren Volatilität von Silber, sehen sie für das weiße Metall ein noch größeres Potenzial: "Silber mit seiner bisherigen schwachen Entwicklung ist bestens für eine Outperformance aufgestellt, wenn Gold angesichts weiterhin niedrigen Realzinsen, fester Nachfrage, schwachem Angebot und höherer Volatilität steigt."Für Gold nennen die Analysten für die ersten beiden Quartale des kommenden Jahres eine Preisprognose von um die 1.300 USD. Im dritten und vierten Quartal sollte der Durchschnittspreis dann bei 1.325 USD liegen.Den durchschnittlichen Silberpreis sieht TDS im ersten und zweiten Quartal bei 18.50 USD und in den letzten beiden Quartalen bei 19,25 USD.© Redaktion GoldSeiten.de