Experten erwarten 2017 Angebotsüberschuss am Silbermarkt

Das Silver Institute hat in dieser Woche in Zusammenarbeit mit Thomson Reuters GFMS einen Zwischenbericht zur Entwicklung des Silbermarktes in diesem Jahr veröffentlicht. Darin erläutern die Analysten unter anderem ihre vorläufigen Prognosen zu Angebot und Nachfrage in den einzelnen Sektoren.Die physische Nachfrage werde demnach gegenüber dem Vorjahr um 5% auf insgesamt 976,1 Mio. Unzen sinken. Zurückzuführen sei dieser Rückgang in erster Linie auf die deutlich geringere Nachfrage nach Silbermünzen und -barren: Diese soll im Vergleich zu 2016 ganze 37% abnehmen.Zu einem gewissen Teil könne diese Entwicklung jedoch durch eine erhöhte Schmuck- und Industrienachfrage ausgeglichen werden. Die Herstellung von Silberschmuck wird sich den Angaben nach in diesem Jahr um 1% erhöhen und für Silberwaren wird sogar ein Plus von 10% vorhergesagt.In der Industrie wird der Silberverbrauch den Analysten zufolge gegenüber dem Vorjahr um 3% auf insgesamt 581,4 Mio. Unzen steigen. Grund dafür ist vor allem das Wachstum der Solarindustrie, deren Silberbedarf sich den Prognosen nach in diesem Jahr um 20% erhöhen wird.Das Angebot wird nach Angaben der Studie mit knapp über 1 Mrd. Unzen auf einem ähnlichen Niveau liegen wie im letzten Jahr. Die Minenprodukt sei zwar rückläufig und werde voraussichtlich um 2% auf 869,7 Mio. Unzen fallen. Die Analysten rechnen jedoch damit, dass eine Zunahme der recycelten Silbermenge und der nicht vorzeitig aufgelösten Absicherungsgeschäfte seitens der Minengesellschaften diesen Rückgang ausgleichen wird.Insgesamt sei daher 2017 ein leichter Angebotsüberschuss von 32,2 Mio. Unzen zu erwarten, nachdem zuvor vier Jahre in Folge ein Defizit verzeichnet wurde. Unter Einbeziehung der diesjährigen Änderungen bei den Silberbeständen der globalen Börsen, ETFs und ETPs berechnen die Analysten für 2017 einen Nettoüberschuss von 35,8 Mio. Unzen am Silbermarkt.© Redaktion GoldSeiten.de