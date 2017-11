Produktionsrückgang bei zwei Drittel der Top-Silberunternehmen

Der Marktbeobachter Steve St. Angelo hat kürzlich in einem Artikel gezeigt, dass viele große Silberproduzenten Probleme haben, ihre jährliche Fördermenge aufrechtzuerhalten. Dabei weist er darauf hin, dass auch zahlreiche Förderländer gesunkene Produktionszahlen veröffentlichen. Demnach sei der Silberausstoß in den ersten acht Monaten dieses Jahres verglichen mit dem Vorjahreszeitraum in Chile um 20%, in Australien um 19%, in Mexiko um 2% und in Peru um 1% zurückgegangen. Auch in China sei mit deutlich niedrigen Zahlen als noch 2016 zu rechnen.Nach Angaben von St. Angelo meldete der überwiegende Teil der großen Silberunternehmen in den ersten drei Quartalen 2017 einen Rückgang der Minenproduktion gegenüber dem Vorjahr. Wie die folgende Grafik zeigt, konnte Fresnillo seine Fördermenge zwar deutlich erhöhen, doch zahlreiche andere Unternehmen wie Pan American, Tahoe, Hecla, First Majestic, Silver Standard und Endeavour verzeichneten eine geringere Produktion. Insgesamt ist der Silberausstoß der neun größten Unternehmen der Branche daher um 9 Mio. Unzen gefallen, von 120 Mio. auf 111 Mio. Unzen in den ersten neun Monaten des Jahres.Grund dafür sind nach Einschätzung des Marktexperten die sinkenden durchschnittlichen Silbergehalte des abgebauten Roherzes, mehrere Minenschließungen sowie auch Streiks an verschiedenen Projekten. Insgesamt könne die weltweite Silberproduktion daher in diesem Jahr 40-50 Mio. Unzen niedriger ausfallen als 2016.© Redaktion GoldSeiten.de