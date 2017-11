VR Resources berichtet über aktuelle Entwicklungen im Unternehmen

Vancouver, 16. November 2017 - VR Resources Ltd. (TSX.V: VRR, FWB: 5VR), das Unternehmen oder VR, hat seinen Konzernzwischenabschluss für das zweite Quartal, datiert mit 30. September 2017, zusammen mit der Management Discussion and Analysis (MD&A), datiert mit 16. November 2017, auf SEDAR und der Website des Unternehmens veröffentlicht. Die MD&A enthält eine kurze Beschreibung und ein Update zu den verschiedenen Kupfer-Gold-Mineralexplorationskonzessionsgebieten des Unternehmens in Nevada.Das erste Bohrprogramm im Kernprojekt des Unternehmens, dem Konzessionsgebiet Bonita in Humboldt County, Nevada, ist im Gange. Drei der vier geplanten Bohrlöcher sind abgeschlossen und die aktuelle Bohrphase wird voraussichtlich nächste Woche zu Ende gebracht werden. Die Bohrergebnisse werden gemeldet, sobald die endgültigen analytischen Daten vorliegen. Im Zuge der Bohrungen wird das Vorkommen eines mehrphasigen porphyrischen Kupfer-Gold-Systems im Konzessionsgebiet weiter bestätigt. Das Unternehmen hat bereits mit den Planungen für ein anschließendes Bohrprogramm im Jahr 2018 begonnen.Das Unternehmen hat in seinen vor Kurzem erworbenen Kupferkonzessionsgebieten Big Creek und Junction erste Explorationstätigkeiten eingeleitet und setzt die Arbeiten zur Abgrenzung von Zielgebieten in der Goldkonzession Danbo in Nye County fort. In Kürze:- Bei Danbo wurde eine hyperspektrale Flugmessung durchgeführt, um die Alterationstrends in Verbindung mit dem mineralisierten Golderzgangsystem zu bestätigen bzw. genauer zu bestimmen. Zur Bestätigung der Ausmaße des Goldsystems an der Oberfläche wurden zusätzliche Kartierungen, Schürfungen und Probenahmen absolviert. Im Zuge dieser Arbeiten wurde die Streichlänge auf mindestens 1.200 Metern abgegrenzt. Die geochemischen Bodenarbeiten werden ausgeweitet und im Rahmen einer bodengestützten geophysikalischen VLF-Untersuchung werden Testlinien zur Bewertung des Systems unter der Oberfläche vermessen. Das Unternehmen geht davon aus, ein erstes Diamantbohrprogramm bei Danbo zu absolvieren, sobald alle Daten vorliegen und die vorrangigen Zielgebiete ermittelt wurden.- Die Kartierungen, Schürfungen und Bodenprobenahmen im Cu-Ag-Au-Konzessionsgebiet Junction sind nahezu abgeschlossen. Die Kupfer-Sulfid-Mineralisierung in Verbindung mit den Pegmatiten und Quarzerzgängen ist über eine Streichlänge von annähernd 1.600 Metern in zahlreichen Vorkommen an der Oberfläche ersichtlich. Das Unternehmen rechnet damit, 2018 eine hochauflösende magnetische / elektromagnetische Flugmessung zu absolvieren, um die unterirdische Kontinuität der zutage tretenden Mineralisierung entlang des Streichens in Vorbereitung auf ein erstes Diamantbohrprogramm zu prüfen.- Im Cu-Au-Mo-Konzessionsgebiet Big Creek wurde eine hyperspektrale Flugmessung absolviert. Die Bodenprobenahmen entlang von Testlinien sind abgeschlossen und die Gesteinsprobenahmen bei den mehrphasigen Erzgangsystemen im Granitgangstock mit hydrothermaler Alteration dauern an.Weitere Informationen zum Unternehmen oder den Explorationsprojekten erhalten Sie unter www.sedar.com oder www.vrr.ca (wird derzeit aktualisiert). VR Resources Ltd. (VR) ist ein neu an der Börse gelistetes Junior-Explorationsunternehmen (TSX.V: VRR; Frankfurt: 5VR). VR kann auf ein Führungsteam mit umfassender Erfahrung und nachweislichen Erfolgen in der Exploration und Entdeckung im Frühstadium verweisen. Das Unternehmen hat sich auf die Exploration großformatiger Kupfer-Gold-Mineralsysteme im Westen der Vereinigten Staaten spezialisiert. VR ist das Ergebnis von vier Jahren aktiver Explorationsarbeit in Nevada, die von einem in Vancouver ansässigen privaten Explorationsunternehmen umgesetzt wurde. VR verfügt über ausreichende Mittel für seine Explorationsstrategien, die eine Erstbohrung im Kernprojekt, dem Konzessionsgebiet Bonita, beinhaltet. VR hat sich die Rechte an den Explorationsgebieten zur Gänze gesichert, erkundet seine Explorationskonzessionen intern und hält laufend nach neuen potenziellen Liegenschaften Ausschau, um diese entweder durch Abstecken oder durch Übernahmen in seinen Besitz bringen.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:Michael H. GunningMichael H. Gunning, PhD, PGeo, President & CEOVR Resources Ltd.1750 - 700 West Pender St.Vancouver, BC, Kanada, V6C 1G8Tel: 604-262-1104info@vrr.caAllgemeine Informationen erhalten Sie über:Webseite: www.vrr.caE-Mail: info@vrr.caTel: 604-262-1104Renmark Financial Communications Inc.Barry Mire, Account Manager bei VR:E-Mail:-bmire@renmarkfinancial.com-Tel.: -(416) 644-2020 oder (514) 939-3989Webseite:-www.renmarkfinancial.comZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnlichen Ausdrücken, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung zählen unter anderem auch die zukünftigen und laufenden Explorationsprogramme und der erwartete Zeitpunkt für den Eingang der Analyseergebnisse.Obwohl das Unternehmen annimmt, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als korrekt erweisen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von jenen solcher Aussagen abweichen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse möglicherweise erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Der Handel mit Wertpapieren des Unternehmens sollte als höchst spekulativ angesehen werden. Alle vom Unternehmen veröffentlichten Dokumente sind auf www.sedar.com verfügbar. 