Edelmetallmesse München 2017: Eindrücke und Stimmen von der Messe

Alles Jahre wieder, sind auch wir von der Metallwoche auf der Edelmetallmesse in München. Was hat sich im Vergleich zum letzten Jahr verändert? Wie ist die Stimmung unter den Besuchern? Redet man mehr über Gold, Silber und Minen - oder mehr über den Bitcoin? Fragen über Fragen und Gäste über Gäste bei unserem Rundgang über die Messe am Donnerstag und Freitag.Unsere Gesprächspartner in den mehr als 55 Minuten sind u.a.: Volker Schnabel, Hannes Huster, Andreas Hoose, die Münze Österreich, Dr.Torsten Dennin, Folker Hellmeyer, Roland Tichy, Markus Blaschzok, Christian Vartian, Martin Utschneider, Ronald Stöferle, Frank Doll, Claudio Grass, Ralf Flierl, Frauke Deutsch, Martin Siegel, Markus Zengerle, Peter Boehringer. Viel Spaß!© Frank Meyer und Michael, der "Düsseldorfer"