Palladium: Auf der Startrampe

Palladium befindet sich seit Monaten in einem soliden Aufwärtstrend und brach in dessen Verlauf über die mittelfristigen Barrieren bei 830 und 908 USD aus. Im Anschluss an diese Kaufsignale setzte sich die Rally mit verminderter Geschwindigkeit fort und führte den Wert an das charttechnische Kursziel bei 1.015 USD. Diese Marke wurde zuletzt mehrfach attackiert, ohne dass den Bullen ein nachhaltiger Ausbruch gelungen wäre. Auf der Unterseite nähert sich dem Kurs eine mittelfristige Aufwärtstrendlinie. Somit bildet sich eine Keilformation, die in Kürze zu Gunsten der Käufer aufgelöst werden könnte.Solange der Palladiumkurs über den stabilen Unterstützungen bei 966 und 950 USD notiert, ist der Aufwärtstrend intakt und jederzeit mit einem Ausbruch über 1.015 USD zu rechnen. Damit würde auch die Oberseite der Keilformation überschritten und neue Aufwärtsdynamik entfacht werden. Ein solcher Anstieg könnte den Wert zügig bis 1.040 und 1.090 USD führen. Sollte es den Bullen gelingen, auch die 1.090 USD-Marke zu durchbrechen, käme es sogar zu einer Rallyausweitung bis 1.145 USD.Sollte Palladium dagegen unter 950 USD zurücksetzen, wäre auch die mittelfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten. Dieses kurzfristige Verkaufssignal hätte einen Abverkauf bis 908 USD zur Folge. Dort könnte sich die Rally bereits wieder fortsetzen. Darunter käme es allerdings zu einem stärkeren Einbruch bis 872 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG