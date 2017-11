Update von Tom Cloud: Fake News, Gold-Silber-Kryptowährungen und Edelmetallverkäufe

Dieses Edelmetall-Update beginnt Tom Cloud damit, darüber zu sprechen, wie die sogenannten "Fake News" völlig falsch darstellen, was wirklich an den Märkten passiert. Er erklärt, wie sich die Fake News auf die Stimmung in Bezug auf die Edelmetalle und deren Absatz auswirken. Tom spricht auch über die neuen Gold- und Silber-Kryptowährungen, die derzeit entwickelt werden. Während Tom den Menschen zustimmt, die in Kryptowährungen investieren, glaubt er, dass es nur ein kleiner spekulativer Prozentsatz des Vermögens sein sollte. Ich stimme dem zu.Weiterhin berichtet Tom, dass sein Geschäft in diesem Jahr den größten durchschnittlichen Edelmetallumsatz in seiner 42-jährigen Geschichte verzeichnet hat. Während Tom angibt, dass seine durchschnittlichen Verkaufszahlen die bisher höchsten waren, waren die Gesamtverkäufe jedoch die niedrigsten seit über zehn Jahren. Tom glaubt, dass der Grund für die fallenden Verkäufe den "kleinen Leuten" geschuldet ist, die befürchten, dass die Gold- und Silberpreise nicht steigen werden. Dies trifft allerdings nicht auf den wohlhabenderen Anleger zu, der weiterhin kontinuierlich Edelmetalle kauft.Schließlich erklärt Tom, dass es nicht ratsam ist, Gold- oder Silber-ETFs zu besitzen, weil es keine Möglichkeit gibt zu wissen, ob das Metall wirklich dort ist. Er erklärt, dass es tatsächlich günstiger ist, physisches Gold und Silber zu lagern, als sein Kapital durch die Investition in Edelmetall-ETFs zu riskieren.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 17. November 2017 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.