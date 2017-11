Maya Gold & Silver: Produktion der Zgounder-Mine im Oktober

Wie Maya Gold & Silver Inc. vergangene Woche meldete, produzierte die in Marokko gelegene Silbermine Zgounder im vergangenen Monat 46.619 Unzen Silber und erzielte somit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg um 19%. Im Oktober 2016 hatte sich die Produktion auf 39.224 Unzen Silber belaufen.Insgesamt wurden 4.514 Tonnen mit einem durchschnittlichen Silbergehalt von 373,52 g/t verarbeitet. Die Ausbeute lag bei durchschnittlich 86,0%.Das Unternehmen ist zu 85% an der Zgounder-Mine beteiligt.© Redaktion MinenPortal.de