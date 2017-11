Bitcoin als Schutz vor einem Worst-Case-Szenario?

Lebensmittelvorräte für den Katastrophenfall, Gold als Notfallwährung und Investments in von einer funktionierenden Stromversorgung abhängige Kryptowährungen? Für einige Prepper scheint hier kein Widerspruch zu existieren. Bloomberg Business berichtet heute über Menschen, die Digitalwährungen wie Bitcoin als gute Geldanlage sehen, sollte es zu einem Zusammenbruch der Zivilisation kommen. Wirtschaftscrashs, Pandemien, Klimakatastrophen und Atomkriege, all das würde die Kryptowährung überstehen. Dass auf das virtuelle Geld bei Unterbrechungen der Stromversorgung oder des World Wide Web nicht mehr zugegriffen werden kann, scheint für einige der sich auf den Ernstfall Vorbereitenden keine Rolle zu spielen."Ich sehe Bitcoin als eine Währung auf der gleichen Stufe wie Gold an," erklärt beispielsweise Wendy McElroy, die mit ihrem Mann auf einer Farm in Ontario lebt und dort Lebensmittelvorräte für ein Jahr im Keller lagert.Auch Tom Martin der Betreiber einer Website zum Thema Katastrophenschutz kommt zu Wort: "Vor nicht allzu langer Zeit haben die Leute in der Prepper-Community aktiv vor Kryptos gewarnt und jetzt investieren sie alle in sie." Er ist überzeugt: "Solange das Stromnetz aufrechterhalten bleibt, werden die Leute Bitcoin nutzen."Bloomberg Businessweek hat zum Thema Bitcoin ein interessantes Video produziert, welches sich mit der Frage befasst, wie es für die Kryptowährung im kommenden Jahr weitergeht.© Redaktion GoldSeiten.de