Gold, US-Dollar oder Bitcoin: Was ist der beste Vermögensschutz?

Für Jordan Eliseo, Chefökonom bei ABC Bullion, hat der Schutz des Vermögens über die nächsten zehn Jahre oberste Priorität. Er nahm Gold, den US-Dollar und Bitcoin genauer unter die Lupe, um herauszufinden, welches Asset als Risikoversicherung besonders geeignet ist.

Kitco zitiert aus einem Bericht Eliseos wie folgt: "Wenn sich die Geschichte wiederholt oder auch nur in ähnlicher Form erneut stattfindet, sollten Anleger und Sparer in den kommenden Jahren auf eine wesentliche Veränderung unseres Geldsystems gefasst sein. Noch wichtiger ist, dass sie ihr Bestes geben, um sicherzustellen, dass ihre Portfolios stark genug sind, um diese Veränderungen zu überstehen, und nötigenfalls notwendige Maßnahmen ergreifen."Den besten Weg sieht der Experte in einer ausgewogenen Verteilung mit Schwerpunkt auf Edelmetallen: "Edelmetalle sind wahrscheinlich das beste und, was ebenso wichtig ist, einfachste Mittel, um das Vermögen meiner Familie in dem schwierigen Marktumfeld zu schützen, das wir in den kommenden Jahren erleben werden,", so Eliseo. "Physisches Gold sucht seinesgleichen, wenn es darum geht, die Kaufkraft über lange Zeiträume zu schützen." Das gelbe Metall sei seit Jahrtausenden die bevorzugte Wahl der Menschen, was Vermögenserhalt anbelangt.Trotzdem hält der Ökonom eine Streuung des Vermögens für sinnvoll. Anleger müssten sich nicht zwischen Edelmetallen, Fiatwährungen und Kryptos entscheiden. Er selbst halte einen beträchtlichen Teil seiner Assets in Fiatwährungen und physischem Gold und Silber. Er hält auch ein kleines Investment in Digitalwährungen für nachvollziehbar, allerdings nicht angesichts der aktuellen Preise. Er glaubt, dass es hier in den kommenden Monaten zu einem bedeutenden Preiseinbruch kommen könnte.Bei der Analyse der der verschiedenen Assets achtete Eliseo auf die folgenden sieben Merkmale: Beständigkeit, Portabilität, Teilbarkeit, Einheitlichkeit, sofortige Anerkennung, Akzeptanz und Werthaltigkeit. Hinzu kamen die Funktionen: Rechnungseinheit, Tauschmedium und Wertspeicher.© Redaktion GoldSeiten.de