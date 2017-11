Tahoe Resources Inc. mit der Chance eines Bodens

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die nordamerikanische Edelmetallmine Tahoe Resources verbleibt im unveränderten Schwächemodus und so sackten die Notierungen auch in der Vorwoche wieder zurück. Der Schub vom September verpufft buchstäblich und doch zeigt sich um 4,35 USD eine Nachfragezone. Oberhalb dieses Levels könnte es nunmehr, im Rahmen eines Bodens, zu einer Erholungsbewegung kommen. Über 5,00 USD wäre hierbei Spielraum bis mindestens zur 6,00-USD-Marke gegeben.Ein neues Tief unterhalb des Niveaus vom 29. August, bei Notierungen unter 4,24 USD, dürften demgegenüber Anschlussverluste bis 4,00 USD und tiefer initiieren. Die Bären hätten diese Aktie folglich unterverändert im Griff.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.