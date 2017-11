Providence Gold Mines Inc. entdeckt Erweiterungen paralleler Goldzonen

VANCOUVER - Providence Gold Mines Inc. (TSXV: PHD) Providence oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es weitere Anstrengungen beim Erkunden sowohl historischer wie auch neuer Goldmineralisierungen unternimmt.Im Zuge der laufenden Erkundungsphase konnten unsere Geologen Ausläufer paralleler Goldzonen nachweisen. Wir gehen davon aus, dass es sich bei einem der Stollen um das Goldwin-Gebiet handelt, die von dem Bergbauingenieur F. Leland in einem Bericht vom 15. April 1935 erwähnt wurde. Eine vor kurzem mit den verfügbaren Daten erstellte Modellierung verwies auf eine Bodenanomalie, die eine Abbildung der parallelen Goldwin-Ader nahe legt. Dies wurde nun durch den konkreten Fund des Standorts des Goldwin-Gebiets bestätigt. Außerdem wurden zwei weitere Schächte entlang des Providence-Trends gefunden. Diese Gruben gehören wahrscheinlich zu den südlichen Ausläufern des Providence-Gebiets. Wie bereits berichtet, wurden fast alle Pläne sowie Abschnitte der historischen Mine von Providence bei einem Waldbrand im Jahr 1918 vernichtet, der auch den Hüttenbetrieb zerstörte.Das Unternehmen hat nun sowohl die Gesteins- als auch die Bodenprobenahme entlang des bekannten Gold Trend abgeschlossen. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.John M. Kowalchuk, P.Geo, ein Geologe und qualifizierter Sachverständiger (im Sinne des NI 43-101), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen gelesen und genehmigt. John Kowalchuk ist ein erfahrener Geologe, der als Berater des Unternehmens tätig ist. John Kowalchuk ist ein Director des Unternehmens und somit nicht unabhängig.Das Unternehmen wird beim San Francisco Gold and Silver Summit im Hilton Hotel am 20. und 21. November Gesteinsproben präsentieren.FÜR DAS BOARD:Ronald CoombesRonald Coombes, President & CEOTel: +1-604-602-4935Fax: +1-604-602-4936Ansprechpartner: Robert Eadieoder Ronald CoombesMobil: +1-604-724-2369rcoombes@providencegold.comSuite 750 - 580 Hornby StreetVancouver, B.C. V6C 3B6Telefon: +1 604-602-4935Fax: +1 604-602-4936Website: www.providencegold.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!