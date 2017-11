Platin: Bullenfalle wirkt nach

Bei Platin kam es in den vergangenen Wochen zu einer Stabilisierung. Dabei bewegten sich die Notierungen zunächst innerhalb eines kleinen symmetrischen Dreiecks, welches nach oben verlassen wurde. Der Ausbruch über die 948 USD schlug aber an den Vortagen fehl, was einen massiven Rutsch nach sich zog.Der Fehlausbruch auf der Oberseite könnte bei Platin nun einen deutlicheren Ausbruch auf der Unterseite nach sich ziehen. Geht es unter die 920 USD, wäre ein erstes Verkaufssignal gegeben, welches bereits bis in den Bereich der 905 USD und später 891 USD führen könnte. Auch mittelfristig birgt die Formationslage der vergangenen Monate die Gefahr, eine stärkere Abwärtswelle einzuleiten.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG