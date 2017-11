Edelmetallpreisprognosen von TD Securities

Wie Kitco News berichtet, hat TD Securities die aktuellen Preisprognosen für Rohstoffe im Jahr 2018 veröffentlicht.Den Angaben zufolge rechnen die Analysten in der ersten Jahreshälfte mit einem Goldpreis von 1.300 USD je Unze. In der zweiten Jahreshälfte sollte Gold dann bei 1.325 USD handeln. Die Prognose für das Gesamtjahr 2018 liegt bei 1.313 USD und die Vorhersage für 2019 bei 1.350 USD.Den durchschnittlichen Silberpreis sieht TDS in der ersten Jahreshälfte 2018 bei 18,50 USD je Unze und im zweiten Halbjahr bei 19,25 USD. Im Gesamtjahr sollte der Preis bei 18,88 USD liegen. Im Jahr 2019 erwartet TDS dann einen Silberpreis von 19,88 USD.Der Platinpreis sollte im Gesamtjahr 2018 bei 1.056 USD je Unze liegen und im Folgejahr bei 1.175 USD.Für Palladium liegt die Prognose für das kommende Jahr bei 1.019 USD und für 2019 bei 1.125 USD.© Redaktion GoldSeiten.de