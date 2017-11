Perth Mint: Lunar-Goldmünze 2018 in Hochrelief

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru- und Lunar-Münzen in Gold sowie die Kookaburra-, Koala- und Lunar-Münzen in Silber. Vereinzelte Stückelungen der Gold- und Silber-Lunarserie werden auch als Polierte Platte (engl.: Proof) angeboten.Die Prägeanstalt hat nun das neue Motiv der Gold-Anlagemünze "Lunar Series II" in Hochrelief und PP publiziert und die technischen Daten für das Prägejahr 2018 bekannt gegeben.Nach dem chinesischen Mondkalender ist 2018 das Jahr des Hundes. Das aktuelle Goldmotiv zeigt entsprechend einen Labrador Retriever, der auf großen Steinen vor einem stilisierten Baum steht. Außerdem sind das chinesische Schriftzeichen für "Hund", der Schriftzug "Year of the Dog" und das Prägezeichen der Perth Mint "P" aufgeprägt.Auf der Kehrseite der Münze ist Königin Elizabeth II abgebildet sowie der Nennwert, die Jahreszahl, das Gewicht und die Feinheitsangabe.Die Münzen weisen eine Feinheit von 99,99% auf und sind nur mit einem Gewicht von 1 Unze erhältlich. Lediglich 388 Stück dieses Hochreliefmünze werden geprägt, den Angaben zufolge sind diese nur in Australien erhältlich.Offizieller Ausgabetermin der Goldmünze in Proof-Qualität ist der heutige 28. November. Die Lieferung erfolgt in einer dekorativen Holzkassette.© Redaktion GoldSeiten.de