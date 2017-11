Minco Silver Corp. - Die Bären haben das Ruder übernommen

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Minco Silver Corp. konnte ich rückblickend zur vergangenen Analyse vom 19. September nicht stabilisieren und wieder nach oben streben. Stattdessen wurde die Unterstützungszone von 0,65 bis 0,70 USD aufgegeben und somit notiert die Aktie bereits nahe der damals benannten Marke von 0,50 USD bei Aufgabe der entsprechenden Zone. Mehr dazu nun im Fazit.Mit Aufgabe der eigentlich etablierten Unterstützungszone im Bereich von 0,65 bis 0,70 USD, aktivierte sich ein Verkaufssignal, welches durchaus weitere Kursverluste zulässt. Insbesondere unterhalb von 0,60 USD sollte man daher eine Fortsetzung der Verlustserie bis 0,50 USD und darunter bis in den Bereich von rund 0,38 USD einkalkulieren. Im Ausdehnungsfall wären sogar wieder die Tiefs zum Jahreswechsel von 2015 auf 2016 denkbar. Ergo erscheint die komplette Erholung seit Anfang 2016 in Frage gestellt und verschafft dem Anteilsschein keinesfalls eine gute Ausgangsbasis.Verhindern wäre dieses bärische Szenario nur, sofern es die Bullen schleunigst schaffen, eine Trendwende einzuleiten. Konkret bedeutet dies, dass das aufgegebene Level von 0,60 USD und insbesondere die Zone von 0,65 bis 0,70 USD zurückerobert werden kann. Erst dann könnte sich mit einer Attacke auf die Abwärtstrendlinie seit Sommer 2016 die Lage wieder etwas aufhellen. Wobei für eine finale Befreiung eben auch erst diese Abwärtstrendlinie überwunden werden müsste.Aus heutiger Sicht wären dafür Kurssteigerungen bis über das Niveau von 0,80 USD notwendig. Gelingt dies, könnte sich eine Anschlussperformance bis 0,95 USD und ggf. darüber hinaus einstellen. Eine Rückkehr über das Penny-Stock-Niveau hinaus wäre jedenfalls höchst bullisch zu werten. Warten wir es ab, doch gegenwärtig braucht es erst einmal überhaupt wieder den Zuspruch der Käufer.Aktuell gibt es wenig Licht für die Aktie. Unterhalb von 0,60 USD bleibt die Lage kritisch. Erst eine Rückkehr darüber könnte weitere Erholungsimpulse bis 0,65 und 0,70 USD auslösen. Gelingt dies, wären im weiteren Verlauf Zugewinne bis zur Abwärtstrendlinie aus 2016 bei rund 0,80/85 USD denkbar.Sofern die Verkäufer weiteren Druck ausüben, muss man in einer nächsten Bewegung mit Verlusten bis 0,50 USD rechnen. Wird auch dieses Level aufgegeben, so darf man in der Konsequenz weitere Abgaben bis in den Bereich von 0,38 USD erwarten, bevor die Tiefs vom Jahreswechsel 2015 auf 2016 auf die Agenda rücken.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.