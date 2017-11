Citi: Goldrallys bei geopolitischen Krisen sind der "neue Normalzustand"

Nach Einschätzung der Citibank wird der Goldpreis in den kommenden Jahren starken Auftrieb durch die unsichere geopolitische Situation erhalten. Wie CNBC am Montag berichtete, gehen die Analysten von einem langfristigen Anstieg auf über 1.400 $ bis 2020 aus.Wahlen, wichtige politische Entscheidungen, militärische Auseinandersetzungen, Wirtschaftskrisen und andere Schlüsselereignisse könnten die Nachfrage nach Goldinvestitionen in Zukunft steigen lassen. Zwar wiesen die Analysten darauf hin, dass kein einheitliches Muster in der Performance von Gold zu Krisenzeiten erkennbar sei. Es sei in unsicheren Zeiten jedoch öfter zu Rallys gekommen."Durch bestimmte Ereignisse hervorgerufene Goldpreisrallys scheinen heute vermehrt aufzutreten", so die Analysten. "Das könnte der neue Normalzustand sein." Den größten Einfluss auf den Goldpreis hätten nach wie vor die Währungsmärkte und die Entwicklung der Zinsen, aber das gelbe Metall würde von Investoren zunehmend auch zur Absicherung gegen politische Risiken verwendet.Bis Ende 2018 prognostizieren die Experten der Bank jedoch noch keine Preiserhöhung. Erst in zwei Jahren wird der Preis ihrer Einschätzung nach auf 1.350 $ - 1.370 $ je Unze klettern. 2020 soll er dann für längere Zeitabschnitte auf über 1.400 $ steigen.© Redaktion GoldSeiten.de