Silber: Fehlstart mit Folgen?

Nachdem der Sommer bei Silber von einem steilen Anstieg bis 18,21 USD geprägt war, setzte dort Anfang September eine Korrektur ein, die den Kurs des Edelmetalls zunächst bis 16,26 USD drückte. Seit diesem Zwischentief Anfang Oktober oszilliert der Wert in einer sich verengenden Handelsspanne unterhalb der Widerstandsmarke bei 17,23 USD seitwärts. Die Hürde wurde zwar Ende der vergangenen Woche wieder überwunden. Doch der Ausbruchsversuch wurde direkt wieder abverkauft.Es steht eine Richtungsentscheidung an. Aktuell ringen die Bullen bei Silber um die Verteidigung der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie und der Unterstützung bei 16,96 USD. Sollte die Zone nach unten durchbrochen werden, käme es zu Verlusten bis 16,60 USD und darunter bis an die zentrale Haltemarke bei 16,26 USD. Dort könnte der nächste Erholungsversuch einsetzen. Sollte dieses Supportniveau dagegen gebrochen werden, wäre ein Verkaufssignal aktiv und ein Abverkauf bis 15,59 USD zu erwarten.Kann sich das Edelmetall dagegen nach oben aus dem Dreieck herausarbeiten, wäre bei einem Anstieg über 17,23 USD ein Kaufsignal generiert und ein Aufwärtsimpuls bis 17,91 USD und letztlich bis 18,50 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG