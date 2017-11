McEwen: Anstieg der Goldpreise auf das Vierfache durch Geld-"Tsunami"

Der Goldpreis hat seinen Boden gebildet und könnte innerhalb von fünf Jahren auf über 5.000 $ steigen. Dieser Ansicht ist einem gestern auf Bloomberg.com veröffentlichtem Artikel zufolge zumindest Rob McEwen, ein Veteran des Goldbergbaus und der CEO von McEwen Mining Inc.Die lange Zeit über extrem niedrigen Zinssätze hätten am Aktienmarkt, an den Immobilienmärkten und selbst am Markt für Kunstgegenstände zur Entstehung von Spekulationsblasen geführt, so McEwen in einem Interview auf einer Konferenz in San Francisco. Wenn das Zinsniveau künftig wieder steigt, ist das nach allgemeiner Auffassung zwar eher negativ für Gold, weil zinstragende Anlageprodukte dann im Vergleich zu dem Edelmetall wieder attraktiver werden.McEwen sieht das jedoch anders: Seiner Einschätzung nach werden sich die Märkte angesichts der aufgeblähten Kurse und des erhöhten Risikos im gesamten Finanzsektor neu ausrichten. Dies werde dem Goldkurs neuen Auftrieb geben, denn dann werde eine regelrechte "Geld-Tsunami" entstehen, die nach anderen Investmentoptionen sucht. Darüber hinaus erwartet er zudem, dass die Investoren Gold in Zukunft nicht nur zur Absicherung gegen finanzielle Risiken, sondern auch vermehrt gegen geopolitische Risiken nutzen.Bloomberg weist allerdings auch darauf hin, dass der erfolgreiche Geschäftsmann und Bergbauexperte bereits im September 2016 einen Anstieg des Goldkurses auf 1.700 $- 1.900 $ bis Jahresende vorhergesagt hatte. Dieser beendete das Jahr jedoch bei nur 1.150 $, während der Dollar deutlich zulegte.© Redaktion GoldSeiten.de