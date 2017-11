Rick Rule: Positive Überraschung bei den Goldunternehmen fast garantiert

Auf der Investmentkonferenz Silver & Gold Summit in San Francisco sprach Daniela Cambone vom Nachrichtenportal kitco.com kürzlich mit dem Investor und Rohstoffexperten Rick Rule über die Aussichten für Gold und die Minenunternehmen."Wenn ich ein Spekulant wäre, würde ich derzeit wahrscheinlich kein Gold kaufen. Aus spekulativer Sicht ist Gold im Moment uninteressant", meint Rick Rule. Wahrscheinlich werde der Goldpreis auch negativ durch die verstärkten Investments in Aktien und Anleihen beeinflusst. "Physisches Gold als Absicherung hat seine Aufgabe aber erfüllt", gibt er anschließend jedoch zu bedenken. "Es hat meine Kaufkraft geschützt."Mit Blick auf die allgemeinen Aktienmärkte ist der Starinvestor bearish eingestellt. "Ich vermute, dass es bei der nächsten großen Bewegung bergab geht", so Rule. Seiner Ansicht nach sind die Kurse der US-Aktien in erster Linie in Erwartung einer umfassenden Steuerreform gestiegen. "Ich glaube allerdings nicht, dass wir überhaupt eine Steuerreform bekommen", warnt der Experte.Im Gegensatz dazu befänden sich die Aktien der Goldunternehmen in einer guten Ausgangslage für eine äußerst positive Entwicklung. Wichtig sei in diesem Zusammenhang insbesondere, dass die Unternehmen in der Lage sind, mit ihrer Performance die Erwartungen zu übertreffen. Im Goldsektor sei das aktuell nicht schwer: "Die Erwartungen an die Goldunternehmen sind für das Jahr 2018 so gering, dass eine positive Überraschung fast unumgänglich ist", so Rule. Zudem sei die Branche insgesamt rationaler geworden und gehe vernünftiger mit ihrem Kapital um. Rick Rule geht daher davon aus, dass die Goldunternehmen im kommenden Jahr sehr gute Ergebnisse erzielen werden.© Redaktion GoldSeiten.de