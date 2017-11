UBS sieht Aufwärtspotential für Gold bis Jahresende

Die Schweizer Großbank UBS sieht den Goldkurs in einer guten Ausgangslage für leichte Kursgewinne bis Ende dieses Jahres und zu Beginn des kommenden Jahres. Dies geht aus einem gestern auf forexlive.com veröffentlichtem Artikel hervor.Verschiedene Faktoren wie der Rückgang des Dollarkurses, eine Konsolidierung an den Aktienmärkten, die politische und finanzielle Unsicherheit in den Vereinigten Staaten und die vorerst nicht weiter steigenden Zinsen haben den Preis des Edelmetalls nach Ansicht der Analysten in letzter Zeit unterstützt. Auch die politische Situation in Europa könne sich eventuell positiv auswirken.Der Goldkurs hat den Analysten zufolge eine solide Basis ausgebildet und konnte über einige Unterstützungslinien klettern. Dadurch habe sich das technische Bild insgesamt verbessert. Zudem werde die saisonale Nachfrage ebenfalls unterstützend wirken.Aufgrund dessen rechnet die Bank mit einem Anstieg des Goldpreises auf über 1.300 $ zum Jahresende. Auch Anfang des nächstes Jahres werde sich der Kurs oberhalb dieser Linie halten können.© Redaktion GoldSeiten.de