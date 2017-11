Gold: Immer dann, wenn niemand mehr daran glaubt

Nach dem steilen Anstieg, der den Goldpreis im September bis 1.357 USD geführt hatte, setzte eine Korrektur ein, die von der Käuferseite bislang an der Unterstützung bei 1.265 USD aufgefangen wurde. Seit Anfang Oktober bildet das Edelmetall eine Dreiecksformation aus, die auf der Unterseite durch diese Haltemarke begrenzt ist. Die obere Trendlinie der Formation wurde in den letzten Tagen bereits mehrfach attackiert. Im gestrigen Handel starteten die Bullen einen weiteren Ausbruchsversuch über den Kreuzwiderstand bei 1.296 USD und stehen damit kurz vor einem weitreichenden Kaufsignal.Oft genug war der Goldpreis in den letzten Wochen an der 1.296 USD-Marke gescheitert, als dass man auch dem aktuellen Anstieg mit Vorsicht begegnen sollte. Und trotzdem überzeugt die Dynamik der kleinen Kaufwelle. Sollte Gold die Chance nutzen und über 1.296 USD ausbrechen, dürfte auch die 1.301 USD-Marke umgehend durchbrochen werden. Die Folge wäre ein Anstieg bis 1.325 USD, der sich darüber bis 1.355 USD fortsetzen kann.Scheitern die Käufer dagegen an den nahen Hürden, dürfte das Edelmetall wieder in den Seitwärtsmarkt der letzten Wochen abtauchen. Bärisch wäre allerdings erst ein Bruch der 1.265 USD-Marke. In diesem Fall wären Verluste bis 1.245 und 1.226 USD einzuplanen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG