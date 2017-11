Pacific Rim Cobalt Corp. bestellt Tim Johnston in ihren Board of Directors

VANCOUVER - Pacific Rim Cobalt Corp. (das "Unternehmen" oder "Pacific Rim Cobalt") (CSE: BOLT) (FRANKFURT: NXFE) gibt bekannt, dass Tim Johnson in ihren Board of Directors eingetreten ist.Herr Johnston ist President und Chief Executive Officer von Desert Lion Energy, ein Unternehmen das die erste große Lithiummine in Namibia entwickelt. Er war ehemals Hatchs Spezialist der Projektleitung und Transaktionsanalyse für ihr globales Lithium- und Batteriegeschäft. Während seiner Zeit bei Hatch bewertete er Hunderte von Batteriemetallprojekten und leitete die Enrwicklung von Batteriemetallprojekten weltweit für Lion Ore, Vale, Xstrata, SQM, Rockwood Lithium (Albemarle), Bacanora Minerals, AMG-NV, Rio Tinto, Galaxy Resources und andere bedeutende Entwicklungsunternehmen. Er war der Co-Author von 7 technischen Veröffentlichungen mit Fokus auf Projektabwicklung. Herr Johnston ist ein Chartered Professional Engineer (CPEng, qualifizierter Diplom-Ingenieur) und CFA-Charterholder.Ranjeet Sundher, Pacific Rim Cobalts President und Chief Executive Officer, sagte: "Wir freuen uns darauf, Tim als ein Mitglied in unserem Team der Pacific Rim Cobalt zu haben, während wir unser Kobalt-Nickel-Lateritprojekt TNM avancieren. Wir erwarten, dass in Zukunft seine Fachkenntnisse im Bereich Batteriemetalle von unschätzbarem Wert sein werden."Der Bedarf an Nickel und Kobalt wird laut Erwartungen rapide zunehmen, da die Produktion und die Nutzung von Elektrofahrzeugen und ihre Lithium-Ionen-Akkus weiter zunehmen werden. Der Elektrofahrzeugmarkt verwendet drei Batteriehaupttypen: Lithium-Kobalt-Oxid (LCO), Nickel-Mangan-Kobalt (NMC) und Nickel-Kobalt-Aluminium-Oxid (NCA). In allen diesen Batterietypen werden Kobalt und Nickel verwendet. Pacific Rim Cobalt Corp. ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen mit Fokus auf der Akquisition und der Entwicklung von abbaubaren Kobaltlagerstätten. Kobalt ist ein wesentliches Rohmaterial für die wachsende Lithium-Ionen-Batteriebranche.Pacific Rim Cobalt Corp.Ranjeet Sundher - President und CEOTel: (604) 922-8272rsundher@pacificrimcobalt.comSteve Vanry - CFO & DirectorTel: (604) 922-8272steve@vanrycap.comSean Bromley - Director & Investor ContactTel: (778) 985-8934sean@theparmargroup.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.