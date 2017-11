European Lithium Ltd.: Update für Investoren

23. November 2017 - European Lithium Ltd. (ASX: EUR, FRA: PF8, VSE: ELI) informiert über die kommenden Präsentationstermine von Chairman Tony Sage und des neu ernannten Non-Executive Directors Stefan Müller in Europa:- Mines and Money, London - 27.-30. November- Jahresevent der Wiener Börse, Wien - 30. November- Investor-Roadshow, Wien und Berlin - 30. November - 1. DezemberBitte finden Sie die Präsentation unter folgendem Link: ELI PRÄSENTATION Nov 2017Tony SageNon-Executive ChairmanDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!