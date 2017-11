Gary Savage: Goldmarkt ist derzeit nur "der Spielplatz der Banken"

Der Analyst Gary Savage hat ein neues Video veröffentlicht, in dem er die jüngsten Entwicklungen am Öl-, Gold- und Aktienmarkt diskutiert. Dabei warnt er aktuell vor Trades am Öl- und am Goldmarkt: In beiden Sektoren laufe derzeit etwas schief und es bestehe eine seltsame Divergenz zwischen den physischen Assets und den Kursen der jeweiligen Unternehmen."Seit eineinhalb Monaten ist der Goldmarkt nichts anderes als der Spielplatz der Banken", meint Savage. Mit dem Auf und Ab der Preise würden diese sowohl bullische als auch bearishe Trader übervorteilen. In letzter Zeit hat keine Kursbewegung auch nur zu einem kurzfristigen Aufwärts- oder Abwärtstrend geführt. "Wenn an einem Tag gute Kursgewinne verzeichnet werden, kommt es meist direkt am nächsten Tag zu einer Umkehr", so Savage. Die Entwicklung des Marktes stagniere bereits seit Anfang Oktober."Das ist kein Markt, an dem ich investieren möchte", sagt der Analyst. "Für mich ist es besser, wenn die Banken das Geld anderer Leute nehmen."Zudem weist Savage auf die Divergenz zwischen dem Goldkurs und den Aktienkursen der Minengesellschaften hin. Der Goldkurs ist demnach nicht unter das Tief vom Oktober gefallen, der Goldminen-ETF GDX dagegen schon. "Die Goldunternehmen entwickeln sich schlechter als Gold selbst", so der Analyst. So lange diese Situation besteht, lohne es sich nicht, in den Goldmarkt zu investieren.© Redaktion GoldSeiten.de