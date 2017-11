Fortuna Silver - Die Bullen starten ihr Comeback

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Der Kursverlauf des kanadischen Silberminenunternehmens Fortuna Silver Mines Inc. weist seit dem Sommerhoch 2016 klar abwärts und es schaut bislang noch immer nicht rosig aus. Denn der primäre Abwärtstrend ist intakt. Dennoch sollte man unterstellen, dass bekanntlich alles einmal ein Ende hat und so könnte die bisher erfolgte Erholung im laufenden Handelsmonat durchaus der Startschuss für mehr sein. Alles weitere dazu im nachfolgenden Fazit.Mit dem Tief vom 15. November bei 3,41 USD scheint die Aktie zunächst ihr vorläufiges Tief markiert zu haben. Seither überzeugen die Bullen und eroberte unlängst erst die Marke von 3,60 USD zurück. Jetzt ist entscheidend, dass die Stimmung anhält und die Kurse weiter gen Norden ziehen. Wird dabei die primäre Abwärtstrendlinie durchbrochen, spricht vieles für eine Attacke auf den Widerstand bei 4,40 USD. Kurse über 3,90 USD lassen eine solche Bewegung wahrscheinlich werden und so dürfte der Jahresausklang durchaus spannend werden. Denn gerade das Erreichen des Levels von 4,40 USD, könnte weiteres Potenzial entfesseln.Speziell ein Schlusskurs über 4,40 USD lässt Kurssteigerungen bis 5,50 USD erwarten. Das ganze Gegenteil dürfte sich hingegen entfalten, sofern die Notierungen wieder nach unten hin abdrehen. In Kürze sollte hierbei eine Entscheidung fallen. Gerade die unmittelbar vorausliegende Abwärtstrendlinie stellt hierbei die signifikanteste Hürde dar. Drehen die Kurse daher wieder ab bzw. wird die Abwärtstrendlinie abermals bestätigt, könnte es durchaus rutschig werden.Notierungen unter 3,60 USD sollten hierbei als Warnhinweis verstanden werden. Wobei insbesondere ein neues Verlaufstief unter 3,41 USD die Verkaufsschleusen weiter öffnen dürfte und somit in der Folge Abgaben bis mindestens 2,75 USD einzukalkulieren wären.Die laufende Erholungswelle besitzt durchaus das Potenzial den entscheidenden Trigger zu liefern. Ziehen die Kurse daher über die primäre Abwärtstrendlinie hinaus, könnte sich über 3,90 USD kurzfristiges Folgepotenzial bis zum Widerstand bei 4,40 USD eröffnen. Oberhalb dessen wären weitere Zugewinne bis 5,50 USD und ggf. darüber hinaus bis 6,00 USD möglich.Die Bären dominieren noch das Geschehen. Insofern ist die gegenwärtige Erholung noch als rein korrektiv einzuschätzen. Neuerliche Kursschwäche mit Notierungen unter 3,60 USD lassen dabei Anschlussverluste bis 3,41 USD und darunter bis zur Unterstützung bei 2,75 USD denkbar werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.