Russland: Aktueller Stand der Gold- und Devisenreserven

Die Zentralbank der Russischen Föderation veröffentlichte gestern den aktuellen Wert ihrer internationalen Währungsreserven, einschließlich der Goldbestände, in US-Dollar. Den Angaben zufolge wurde in der 46. Kalenderwoche erneut ein leichter Anstieg der Devisenreserven verzeichnet, nachdem sie sich auch in der Vorwoche geringfügig erhöht hatten.Per 17. November 2017 beliefen sich die Gold- und Devisenreserven Russlands demnach auf 427,6 Milliarden Dollar. Gegenüber dem 10. November wurde damit ein Plus von 1,2 Milliarden US-Dollar gemeldet. In der 45. Kalenderwoche hatte der Wert der Währungsreserven bei 426,4 Milliarden Dollar gelegen.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de