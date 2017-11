Goldfonds-Manager: "Bitcoin bereitet den Weg für die Wiedereinführung von Gold als Geld"

Der Hype um Bitcoin und die Kryptowährungen nimmt kein Ende. Seit einiger Zeit investieren auch zahlreiche Fonds verstärkt in die digitalen Währungen. Wie Bloomberg gestern berichtete, ist nun auch ein Edelmetallfonds in diesen Markt eingestiegen.Der Old Mutual Gold & Silver Fonds kauft bereits seit April regelmäßig Kryptowährungen und hat dem Artikel zufolge das Mandat, bis zu 5% seines Gesamtkapitals in diesem Sektor anzulegen. Der Fonds verwaltet ein Vermögen von 220 Mio. $ und ist zu 80% in Gold- und Silberaktien investiert. Das restliche Kapital wird größtenteils in Form von physischen Edelmetallen gehalten.Ziel der Bitcoin-Investments sei jedoch letztlich der Kauf weiterer Edelmetall-Assets: Fondsmanager Ned Naylor-Leyland zufolge sollen die Gewinne aus dem Kryptosektor in Gold- und Silberanlagen reinvestiert werden. "Bitcoin wurde explizit als digitales Gold geschaffen", so Naylor-Leyland gegenüber Bloomberg. "Wenn also ein Fonds einen kleinen Teil seines Kapitals in Bitcoin investieren sollte, dann sollte das ein Goldfonds sein."Nach Ansicht des Managers wird die Kryptowährung dazu beitragen, dass sich in Währungsangelegenheiten wieder eine gewisse Disziplin durchsetzt. Er ist überzeugt: "Bitcoin bereitet den Weg für die Wiedereinführung von Gold als globale Währung. Wir werden zu solidem Geld zurückkehren." Großes Potential sieht er demnach in der Kombination von Gold und anderen stabilen Werten mit der Blockchain-Technologie. Diese eröffne interessante Möglichkeiten für die Zukunft des Geldes.© Redaktion GoldSeiten.de