Capital Economics: Einfluss der Geldpolitik auf Gold oft überbewertet

Das Wirtschaftsforschungsunternehmen Capital Economics ist der Auffassung, dass die Auswirkungen geldpolitischer Straffungen auf den Goldpreis im Allgemeinen geringer sind als zumeist angenommen wird. Andere Faktoren, insbesondere geopolitische Ereignisse, könnten den Einfluss steigender Zinsen ohne Weiteres ausgleichen. Dies geht aus einem gestern auf kitco.com veröffentlichten Artikel hervor.Thomas Purgh, ein Rohstoffexperte des Forschungsinstituts, schreibt demnach in einem aktuellen Update: "Eine straffere Geldpolitik übt wahrscheinlich einen gewissen Abwärtsdruck auf die Rohstoffpreise und insbesondere auf Gold aus. Doch selbst bei Gold können andere Faktoren wie geopolitische Risiken den Einfluss der Geldpolitik ausgleichen."Höhere Zinsen könnten sich negativ auswirken, weil dadurch die Opportunitätskosten für Investments in Assets wie Edelmetalle und Rohstoffe steigen. Purgh gibt jedoch zu bedenken, dass keine starke Erhöhung der Zinsen durch die Zentralbanken notwendig sei, weil auch der Gleichgewichtszins im Laufe des letzten Jahrzehnts gesunken sei.Alles in allem wird der Einfluss "fundamentaler Angebots- und Nachfragefaktoren" gegenüber einer strafferen Geldpolitik überwiegen, so der Experte.© Redaktion GoldSeiten.de