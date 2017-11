Die Woche der Brechstangen

Fangen wir angesichts der zu betrachtenden Ereignisflut ganz am Ende der Woche an. Jemand saugt sich CHF heraus und zahlt mit EUR um fast 23h am FreitagVideo: www.vartian-hardassetmacro.com woher hatte er die EUR?:von hier, er hatte sie gekauft gegen USD.Ein Tauscher also, der nicht den USD CHF direkt benützen wollte.Das FOREX- Umfeld lief ohnehin nach eher weichen FED- Minutes kombiniert mit US-Daten exakt in den Erwartungen und einem US- Feiertag am Donnerstag plus einem ausgedünnten US-Black Friday Fenstertag gegen den USD, weil der Hauptnachfrager eben nicht im Dienst war:Sie sehen USD ZAR, nicht ganz unwichtig für Platin XPT USD falls dies anhielteSie sehen USD MXN, nicht ganz unwichtig für Silber XAG USD falls dies anhielteSie sehen USD JPY, nicht ganz unwichtig für Gold XAU USD falls dies anhielteDies zur Erklärung, warum die Entwicklung der Metalle in ihrer Handelswährung über die Woche hin stabil war, nichts gehedgt werden mußte und auch keine Veranlassung für Maßnahmen bestand.Es sei hinzugefügt, dass der Verlauf dieser drei Wechselkurse in dem Falle, dass er so anhielte, positive Signale für Platin, Silber und Gold setzen wird.Wie sah es beim vierten aus, beim Rubel?ähnlich, das grundsätzliche Signal war das gleiche, obige Bemerkung gilt also auch für Palladium.