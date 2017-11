Euro/USD Future testet Unterstützung

Der abgebildete Chart zeigt die langfristige Kursentwicklung des Währungspaares EUR/USD von 2006 bis heute, bei Kursen von 1,1942 USD. Ein Notierungsstab bildet das Kursverhalten des Euro-Futures für jeden Monat ab.Seit Jahresbeginn legte die europäische Gemeinschaftswährung um mehr als 0,17 USD zu. Bei 1,2093 endete diese Aufwärtsbewegung vorerst. Im Zuge dieser Rally wurde die seit März 2015 bestehende Seitwärtsbewegung mit den bedeutsamen Widerständen um 1,1580 und 1,1720 nach oben verlassen. Das Überschreiten der Seitwärtsbewegung hat das langfristige Chartbild klar verbessert.Der Anfang November abgeschlossene Abwärtsimpuls mit dem Bewegungstief bei 1,1584 hat aufwärtstrendbestätigenden Charakter und ist lediglich als idealtypischer Rücksetzer an die alten Widerstände und jetzigen Unterstützungen zu bewerten.Der übergeordnete Aufwärtstrend hat sich nun mit dem Überschreiten von 1,1915 wieder durchgesetzt.Ein Anstieg in Richtung des aktuellen Jahreshochs bei 1,2093 ist nun wahrscheinlich. Insbesondere bei Kursen über 1,2150 sind langfristig weiter steigenden Kurse bis 1,28 und 1,30 nicht mehr unvorstellbar.Kurse unter 1,1480 neutralisieren die langfristig positive Situation. Insgesamt ist die europäische Gemeinschaftswährung nach unten mit starken gestaffelten Unterstützungen bis in den Bereich 1,12 gut abgesichert.© Björn Heidkamp