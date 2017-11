BRICS-Staaten planen gemeinsames Goldhandelssystem

Unter der Führung von Russland und China diskutieren die BRICS-Staaten derzeit eine mögliche Vereinheitlichung ihres Goldhandels. Dies berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS am Freitag unter Berufung auf stellvertretenden Vorsitzenden der russischen Zentralbank Sergej Schwetsow."Durch die Entstehung neuer Handelsknotenpunkte, vor allem in Indien, China und Südafrika, schwindet die Relevanz des traditionellen Handelssystems, dessen Mittelpunkt in London und in der Schweiz liegt", so Schwetsow. Aus diesem Grund würden nun die Möglichkeiten zur Schaffung eines gemeinsamen Goldhandelssystems auf Ebene der BRICS-Staaten, aber auch auf bilateraler Ebene diskutiert. Dem stellvertretenden Zentralbankvorsitzenden zufolge könnte ein solches System auch als Grundlage für die Etablierung neuer Referenzpreise dienen.Nach Angaben des Artikels haben die Zentralbanken Russlands und Chinas bereits ein Memorandum über die Entwicklung ihres bilateralen Goldhandels unterzeichnet. Erste Schritte in Richtung eines gemeinsamen Handelssystems sollen demnach 2018 erfolgen.© Redaktion GoldSeiten.de