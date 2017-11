Kitcos Goldumfragen: Analysten und Privatanleger erwarten steigende Kurse

Quelle: Kitco.com

Wall Street und Main Street sind in Bezug auf die Entwicklung des Goldpreises in dieser Woche überwiegend bullisch. Dies geht aus der aktuellen Befragung hervor, die das Nachrichtenportal Kitco.com wöchentlich unter den Teilnehmern des Goldmarktes durchführt. Der Trend der letzten Wochen setzt sich damit fort und hat sich sogar verstärkt.In der vergangenen Wochen nahmen insgesamt Trader und Finanzexperten an der Umfrage teil. Von diesen Vertretern der Wall Street rechneten 13 (68%) mit steigenden Kursen und nur zwei (11%) mit einem Preisrückgang. Vier Marktexperten (21%) erwarteten eine Seitwärtsentwicklung bzw. waren neutral eingestellt.Unter den privaten Investoren war die Stimmung insgesamt ebenfalls bullisch, wenn auch in geringerem Maße. Von 744 Umfrageteilnehmern gaben 421 bzw. 57% an, dass Gold ihrer Einschätzung nach in dieser Woche Kursgewinne verzeichnen wird. Immerhin 229 Anleger bzw. 31% waren dagegen bearish, während 94 bzw. 13% sich als neutral bezeichneten.© Redaktion GoldSeiten.de