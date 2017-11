Anstieg der US-Goldproduktion im September

Das geologische Institut der Vereinigten Staaten US Geological Survey (USGS) gab kürzlich die Produktionszahlen der US-amerikanischen Goldminen für den Monat September bekannt. Demnach belief sich die Fördermenge im neunten Monat dieses Jahres landesweit auf 21.300 kg. Damit erhöhte sich die Goldproduktion gegenüber dem Vormonat um 1.300 kg bzw. 6,6%. Die Fördermenge im August korrigierte das USGS in der aktuellen Mitteilung nach unten auf 20.000 kg. Gegenüber dem September 2016 wurde in diesem Jahr ein Produktionsanstieg von 16% verzeichnet.Insgesamt wurden in diesem Jahr bereits 185.000 kg Gold gewonnen, was einem Plus von 14% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der durchschnittliche tägliche Minenausstoß lag im September bei 711 kg, während der bisherige Jahresdurchschnitt 679 kg pro Tag beträgt.Der durchschnittliche Goldpreis von Engelhard Industries lag im neunten Monat des Jahres bei 1.317,48 US-Dollar je Feinunze und stieg im Vergleich zum August damit um 31,09 Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de