David Morgan: "Es gibt kein Defizit am Silbermarkt"

David Morgan, Silberexperte und Herausgeber des Börsenbriefes "The Morgan Report", widerspricht in einem Interview mit Daniela Cambone vom Nachrichtenportal Kitco.com der weit verbreiteten Vorstellung eines physischen Defizits am Silbermarkt. In Bezug auf die Preisentwicklung im kommenden Jahr ist er dennoch optimistisch."Zwischen 1990 und 2006 hatten wir ein Defizit am Silbermarkt, doch seit 2006 besteht ein Angebotsüberschuss", erklärt Morgan. Zwischen 1990 und 2006 haben sich die weltweiten überirdischen Silberbestände seinen Angaben zufolge von 2 Mrd. Unzen auf 500 Mio. Unzen reduziert - es muss also ein physisches Defizit bestanden haben. Seitdem sind die jedoch wieder auf 2,5 Mrd. Unzen angewachsen, d. h. in den letzten zehn Jahren wurde unterm Strich ein Überschuss verzeichnet.Nach Einschätzung von David Morgan wird die Angebotssituation einen Anstieg des Silberpreises aber nicht verhindern. "Silber bringt oft viel Zeit damit zu, eine starke Basis auszubilden," kommentiert der Experte die Kursentwicklung des weißen Metalls. Mittlerweile sei jedoch eine gute Basis vorhanden, daher rechnet er mit dem Beginn eines neuen Aufwärtstrends innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate. "Ich denke 2018 wird ein gutes Jahr," so Morgan.Einen Hinweis auf eine positive künftige Performance des Silberkurses liefert seiner Ansicht nach das 4-Jahreshoch der Industriemetall-ETFs: "Die Tatsache, dass der Rohstoffzyklus an Fahrt aufnimmt und zunehmend das Interesse der Investoren weckt, ist ein Vorbote," meint Morgan.© Redaktion GoldSeiten.de