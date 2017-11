Knackt Gold die 1.300-$-Linie? US-Steuerreform könnte entscheidend sein

In den Vereinigten Staaten richtet sich die Aufmerksamkeit derzeit auf den Kongress, der in dieser Woche über die geplante Steuerreform der Trump-Regierung entscheiden soll. Wie kitco.com gestern berichtete, könnte das Votum auch richtungsweisend für den Goldkurs sein.Jonathan Butler, Edelmetall-Stratege bei Mitsubshi, geht demnach davon aus, dass die politische Unsicherheit in den USA derzeit die größte Chance für das Edelmetall bietet. "Makroökonomische Nachrichten könnten einen kurzfristigen Gegenwind für Gold und die Edelmetalle darstellen, aber längerfristig ist das Bild positiv. Wenn die US-Regierung bezüglich der Steuerreform oder der Schuldenobergrenze keine Einigung erzielt, ergibt sich ein substantielles Aufwärtspotential in den kommenden Wochen", so der Analyst.Der Beschluss der Steuerreform ist keineswegs sicher, da die Republikaner im Senat nur über eine äußerst knappe Mehrheit verfügen und nicht klar ist, ob alle Abgeordneten die Reform mittragen werden. Zudem soll nächste Woche auch über die Anhebung der Schuldenobergrenze abgestimmt werden."Wenn die Steuerreform oder die Anhebung der Schuldenobergrenze im Kongress scheitern, könnte das negative Folge für Risikoassets und insbesondere für den US-Dollar haben, während es Gold als Absicherungsinstrument unterstützen würde", erklärt Butler. Sollten die Vorhaben umgesetzt werden, sei jedoch eine Rückkehr des "Trumpflation-Trades" möglich - die Aktienkurse erhielten Auftrieb und Gold würde sinken.© Redaktion GoldSeiten.de