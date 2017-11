Alamos Gold stiehlt Barrick Gold die Show!

Der Goldminensektor zusammen mit Gold und Silber kommt seit Wochen kaum vom Fleck. Der HUI-Index bringt es im November bisher auf einen Zugewinn von 2,25%. Das Marktschwergewicht Barrick Gold Corp. ist hingegen mit 1,38% leicht im Minus und muss sich gegenüber relativ unbekannten Werten aus dem HUI, wie zum Beispiel der Alamos Gold Inc. , geschlagen geben, die in diesem Monat bisher fast 5% zulegen kann. Ist das schon die Trendwende bei Alamos?Auf Sicht von einem Jahr wird noch deutlicher, dass Alamos Gold den Bigplayer hinter sich gelassen hat. Die Performance-Lücke beträgt hier bereits 9,2 %. Zeitweise war der Abstand der beiden Aktie sogar noch größer. Besonders von Aufwärtsbewegungen konnte Alamos Gold oftmals besser profitieren als Barrick Gold.Alamos Gold selbst verhält sich nach der letzten Einschätzung vom 22. September "Alamos Gold - Dieses Jahr noch zweistellig?" ziemlich genau so wie erwartet und skizziert. Zitat: "Denn aktuell hängt Alamos Gold charttechnisch in der Luft. Erst mit Erreichen der grünen Unterstützungslinie, die bei ca. 6,20/6,10 USD verläuft, können sich Anleger wieder Hoffnung auf eine größere Erholung machen, die dann wieder Potenzial bis 8/8,50 USD (siehe rote Widerstandslinie) hat."Die besagte grüne Unterstützungslinie wurde am 16. November mit 6,10 USD genau getroffen. Dort setzten dann wieder Käufe ein, die den Aktienkurs bis zum 22. November zeitweise auf über 7 USD hievten. Die Chancen stehen damit jetzt recht gut, dass bereits der Angriff auf die rote Widerstandslinie um 8/8,50 USD begonnen hat.Ob das jetzt allerdings bereits der Beginn einer möglichen Trendwende zurück in den zweistelligen Bereich ist, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch in den Sternen. Erst wenn die obere Dreieckslinie deutlich überwunden wird, steigt die Wahrscheinlichkeit dafür sprunghaft an. Ansonsten sollten Aktionäre das Alternativszenario mit erneutem Test der 6,50/6 USD in Verbindung mit einem erneuten Test der grünen Unterstützungslinie auf jeden Fall weiter im Hinterkopf behalten!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapieren derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.