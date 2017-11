Eldorado Gold mit düsterer Entwicklung

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Eldorado Gold Corp. deutete noch im September eine Stabilisierung sowie einen möglichen Ausbruch über 2,40 USD an. Wie man mit Blick auf den Monatschart sieht, blieb dies eine Vorstellung und stattdessen stützten die Kurse auf neue Tiefs zurück. Der Boden wird hierbei gesucht und so bleibt neben der Marke von 1,00 USD zunächst erst einmal der Ansatz eben jener möglichen Bodenbildung abzuwarten.Positive Impulse liegen zunächst in weiter Ferne. Folglich könnte man erst bei Notierungen über 2,25 USD wieder Hoffnungen im Sinne einer erfreulichen Kursentwicklung erwägen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.