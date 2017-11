First Cobalt Corp. dehnt Probenahme aus Abraumhalden auf Drummond aus

TORONTO, 28. November 2017 - First Cobalt Corp. (TSX-V: FCC, OTCQB: FTSSF) (das Unternehmen) freut sich, die Erweiterung seines Stichprobenprogramms für die Abräumhalden im Cobalt Camp auf Cobalt-Süd in der Drummond-Mine und Cobalt-Nord im Kerr Lake-Gebiet für Tests hinsichtlich anderer Mineralisierungsarten bekanntgeben zu können. Wie bereits am 15. November bekanntgegeben, erstreckt sich dieses umfassende Stichprobenprogramm zwecks Einblick in die Verteilung von Kobalt, Silber, Nickel und Kupfer im Abräummaterial historischer Bergbaubetriebe.- Das Stichprobenprogramm in historischen Bergbaubetrieben im Cobalt Camp in Ontario wurde erweitert und schließt drei Abräumhalden in Cobalt Nord ein, zusätzlich zu den bereits geprüften Standorten in Cobalt Süd- Vorhergehende Schürfproben in der Drummond-Mine zeigten Anteile von bis zu 0,65% Kobalt, 1.79% Kupfer und 4,990 g/t Silber (gem. Mitteilung vom 30. Oktober 2017), mit Einschluss des Drummond- und Kerr Lake-Gebiets in ein umfassendes Programm zur Stichprobenentnahme des Haldenmaterials zwecks Feststellung von vereinzelten Mineralien- 343 Stichproben aus 11 Abräumhalden in Cobalt-Süd wurden zusammengetragen, die zeitnah analysiert werden sollen. Drei 1-Tonnen-Stichproben wurden ebenfalls für Testarbeiten in Bezug auf Erz-Sortiertechnologien entnommen. zusammengetragen- Der Schwerpunkt des Programms liegt auf der Schaffung eines Einblicks in die Verteilung von Kobalt, Silber, Nickel und Kupfer im Abräummaterial und der Identifizierung potenzieller Möglichkeiten im Hinblick auf schnellen Kapitalfluss aus der Verarbeitung des Abräummaterials bei Einsatz der bestehenden First Cobalt-InfrastrukturFirst Cobalt kontrolliert 50 historische Bergbaubetriebe quer durch das Cobalt Camp und dieses Programm wird uns wichtige Einblicke in die Geologie, Metallurgie und in einen Großteil des Bergbaupotenzials des Camps. Der Erfolg dieses Programms könnte die Wiederaufnahme des Hüttenbetriebs rechtfertigen und potenziell die First Cobalt-Raffinerie für die Herstellung von Batteriematerialien.First Cobalt hat die Stichprobenentnahme von 11 Abräumhalden in der Nähe der Keeley- und Grenz-Gruben in Cobalt-Süd abgeschlossen. Das Programm wurde nun erweitert, zwecks Aufnahme weiterer drei Abräumhalden in Cobalt-Nord in der Umgebung von Kerr Lake für die Tests zu anderen Mineralisierungsarten. Schürfproben in der ehemaligen Drummond-Mine in Kerr Lake ergaben herausragende Kupferwerte, in einigen Fällen verbunden mit geringem Kobaltgehalt. Derzeit wurden 343 Stichproben aus den Abräumhalden von Cobalt-Süd entnommen sowie drei 1-Tonnen-Stichproben für Testarbeiten zu Erz-Sortiertechnologien.Hauptzweck dieses Programms ist die Erweiterung der Kenntnisse des Unternehmens hinsichtlich der Haupteigenschaften dieses Materials und die Umsetzung dieser Kenntnisse bei der potenziellen zukünftigen Verarbeitung von Erzen im Cobalt Camp. Um dieses Ziel zu erreichen, beabsichtigt das Unternehmen über die verschiedenen Abräumhalden eine repräsentative Anzahl an Stichproben zu erlangen und dieses Material zu analysieren. Dieses Programm wird uns geologische und metallurgische Informationen zur Unterstützung der laufenden Explorationsaktivitäten liefern.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41594/28112017_EN_FCC Muckpile Update Kerr Lake_ger-DE_PRCOM.001.jpegAbbildung 1 Abräummaterial in der Keeley-MineBeim Abräummaterial handelt es sich um das Minenfelsgestein, das während des Bergbaubetriebs durch Sprengungen zersplittert wird. Die meisten der historischen Minen im Cobalt Camp waren strikte Untertagebetriebe; das Abräummaterial wurde nicht berücksichtigt und hohe Anteile an Silbererz blieben unbeachtet als unwirtschaftliches Abfallgestein auf der Oberfläche zurück. Kürzlich von First Cobalt vorgenommene Schürfproben beim Abräummaterial zeigten hohe Anteile an Kobalt und anderen Grundmetallen.First Cobalt ist Inhaber der einzigen genehmigten Kobaltraffinerie Nordamerikas für die Herstellung von Batteriematerialien. Das Unternehmen beabsichtigt, zu untersuchen, ob der anlässlich der Fusion mit CobaltTech erworbene Hüttenbetrieb wieder als autorisierter Raffineriekomplex für die Schaffung eines umgehenden Kapitalflusses aus der Herstellung von vermarktungsfähigem Konzentrat aktiviert werden kann. Ebenfalls möglich wäre die weitere Verarbeitung des Konzentrats in veredelte Batteriematerialien.Schwerpunkt dieses Programms ist die Schaffung eines zusätzlichen Einblicks in potenzielle bezahlbare Metalle neben dem Silber, worauf einst der Fokus des historischen Bergbaubetriebes lag sowie die Identifizierung von potenziellen Möglichkeiten für umgehende Kapitalflüsse aus der Verarbeitung des Materials der Abräumhalden. Ergebnisse aus ausgewählten Stichproben im gesamten Cobalt Camp zeigen komplexe Metallverbindungen und strukturelle Voraussetzungen, die weitere Studien erforderlich machen. Das Cobalt Camp hat unter Beweis gestellt, weitgehend unerkundet zu sein, da moderne Erkundungstechniken und 3D-Datenintegrationen dort niemals zur Anwendung kamen.Mike Waldegger, P.Ing., ist der laut NI 43-101 bestimmte Fachexperte, welcher den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat. Herr Campbell ist ebenfalls ein Experte (gem. Definition des JORC Code, Ausgabe 2012) und praktizierendes Mitglied der Professional Engineers of Ontario (eine Anerkannte Berufsvereinigung hinsichtlich der Notierungsvorschriften der ASX). Mr. Campbell ist Vollzeit-Angestellter und Vizepräsident bei First Cobalt im Bereich Business-Entwicklung. Als Experte gemäß der Definition im JORC-Code verfügt er über ausreichende Erfahrungen, die für die Qualifizierung hinsichtlich der zu übernehmenden Tätigkeit erforderlich sind.First Cobalt hat sich zum Ziel gesetzt, das weltweit größte Unternehmen für die alleinige Kolbatexploration und -erschließung zu werden. Nach Abschluss der Fusion mit Cobalt One Ltd. und CobalTech Mining Inc. verfügt First Cobalt über 10.000 Hektar höffiges Gebiet und 50 historische Minenbetriebe im Cobalt Camp in Ontario, Kanada, sowie über eine Mine und einen zugelassenen Cobalt-Raffineriebetrieb.Für First Cobalt Corp. 