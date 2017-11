Spitfire Materials Ltd.: Beeindruckende erste Bohrergebnisse von bis zu 25 g/t bestätigen hervorragendes Potenzial

- Bohrungen bestätigen hochgradige Goldmineralisierung in den Zielzonen des Systems Alice Queen- One Mile: Modellierung von Flugmessdaten belegen außergewöhnliche Goldziele mit Bezug zu Intrusionsgestein- Zu den hervorragenden Ergebnissen aus dem ersten RC-Bohrprogramm des Unternehmens im Alice River Gold Joint Venture in Queensland zählen unter anderem folgende wichtige Abschnitte:- 17AARC002--14 m mit 1,59 g/t Au aus 51 m- 17AARC004--5 m mit 2,67 g/t Au aus 112 m; und----7 m mit 1,57 g/t Au aus 139 m- 17AARC005--2 m mit 25,03 g/t Au aus 89 m; und----13 m mit 1,50 g/t Au aus 111 m, einschließlich----3 m mit 2,69 g/t Au- 17AARC007--14 m mit 5,47 g/t Au aus 71 m, einschließlich----5 m mit 12,85 g/t Au- 17AARC008--17 m mit 1,59 g/t Au aus 106 m, einschließlich----8 m mit 2,45 g/t Au- 17AARC009--17 m mit 3,26 g/t Au aus 89 m, einschließlich----5 m mit 8,45 g/t Au- 17AARC011--17 m mit 1,54 g/t Au aus 26 m, einschließlich----2 m mit 6,45 g/t Au- Das aktuelle Bohrprogramm hat die Kontinuität einer hochgradigen Goldmineralisierung innerhalb des Systems Alice Queen - One Mile in bis zu 250 m Tiefe ab Oberflächenniveau bestätigt; das System ist sowohl in der Tiefe als auch entlang des Streichens offen.- Die Bohrergebnisse habe bestätigt, dass die hochgradige Goldmineralisierung eine moderate Mächtigkeit aufweist, mit Quarz-Sulfid-Adern assoziiert ist und in ausgeprägte, breite Alterierungsmäntel eingebettet ist (Serizit, Chlorit, Tonerde und Epidot).- 3D-Modelle der Anomalie White Lion, die im Rahmen von Messflügen 15 km weiter südöstlich ermittelt wurde, haben eine 1,5 km breite, kreisförmige Donut-Struktur mit hohen Magnetfeldwerten skizziert. Die Magnetfeldquelle befindet sich in einer Tiefe zwischen 100 m und mehr als 500 m und fällt mit anomalen Werten in Gesteinssplittern an der Oberfläche (> 1,0 g/t Au) zusammen. Es handelt sich hier um ein außergewöhnliches Goldziel mit Bezug zu Intrusionsgestein, wie man es auch bei Mt Leyshon findet; das Goldziel wird im Rahmen der geplanten Folgebohrungen Anfang des Jahres 2018 genauer untersucht. Spitfire Materials Ltd. (ASX: SPI) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit seiner Explorationskampagne im Alice River Joint Venture, 440 km nordöstlich von Cairns im Norden des australischen Bundesstaates Queensland, einen fulminanten Start hinlegen konnte; das erste Bohrprogramm, das mit dem RC-Verfahren (Umkehrspülung) absolviert wurde, hat großartige Ergebnisse erzielt.Die ersten Bohrungen, die auf das bereits angekündigte Explorationsziel in den Prospektionsgebieten Alice Queen und One Mile gerichtet waren, haben ergeben, dass sich sowohl unterhalb als auch in Streichrichtung historischer Goldbergbaubereiche eine bedeutende, hochgradige Primärgoldmineralisierung befindet.Das im Oktober 2017 bei Alice River durchgeführte Bohrprogramm bestand aus 14 Löchern und umfasste 2.397 Bohrmeter; die in den 1980er und 1990er Jahren von früheren Betreibern absolvierten RC- und Diamantbohrungen konnten erfolgreich validiert werden. Die neuen Bohrergebnisse haben gezeigt, dass sich das Goldsystem weiter ausdehnt als bisher angenommen und sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe offen ist. Die Bohrungen bei One Mile zielten auf die im Fallwinkel abwärts driftenden (nördlichen) Ausläufer einer Mineralisierung in geringerer Tiefe bei Alice Queen ab.John Young, Geschäftsführer von Spitfire, erklärte, dass die erste Bohrphase das große Potenzial des Projekts Alice River bestätigt hat, welches sich neben dem wachsenden Portfolio an Goldprojekten in der Region Kalgoorlie in Westaustralien zu einem bedeutenden längerfristigen Explorationsprojekt entwickeln dürfte.Wir haben einen fulminanten Start hingelegt; mit unserem ersten Bohrprogramm konnten wir beeindruckende Ergebnisse erzielen, die unser Geomodell bestätigen und uns bessere Einblicke in die Geometrie und Kontrollstrukturen der Mineralisierung bei Alice River ermöglichen.Anhand unserer bisherigen Arbeiten konnten wir eindeutig ein bedeutendes hochgradiges Golderzgangsystem in den Bereichen Alice Queen und One Mile ermitteln, das beste Chancen hat, weiter zu wachsen und wo schon in naher Zukunft Ressourcen erschlossen werden können.Gleichzeitig haben wir auf dem gesamten Projektgelände eine Reihe von Zielen ermittelt, darunter auch ein 15 km südöstlich gelegenes vielversprechendes Goldziel mit Bezug zu Intrusionsgestein, das starke Ähnlichkeit mit der Lagerstätte Mt Leyshon (3,5 Millionen Unzen) aufweist. Dieses und andere Ziele werden im Rahmen eines detaillierteren Explorationsprogramms bei Alice River im Jahr 2018 evaluiert.Unter folgendem Link finden Sie die vollständige englische Originalmeldung: http://www.spitfirematerials.com/sites/default/files/asx-announcements/6862560.pdfDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!