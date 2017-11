HSBC: Platin wird Palladium im kommenden Jahr überflügeln

Die internationale Großbank HSBC hat ihre Preisprognosen für die Platingruppenmetalle im Jahr 2018 veröffentlicht. Wie kitco.com gestern meldete, erwartet die Bank demnach, dass der Platinpreis im Laufe des Jahres wieder über den Preis von Palladium steigt.Palladium war in diesem Jahr bislang das Edelmetall mit der besten Performance, während Platin unter dem Dieselskandal, der schwachen Schmucknachfrage in Asien und der negativen Marktstimmung gelitten habe. Nach Einschätzung der Analysten ist Platin daher aktuell überverkauft und es sei mit einer Erholung der Preise zu rechnen. "Einige unterstützende Faktoren wie das begrenzte Angebot und ein potentieller Anstieg der Investmentnachfrage sind nach wie vor gegeben", so die HSBC.In Bezug auf Palladium rechnet die Bank aufgrund der Angebots- und Nachfragesituation ebenfalls mit einer soliden Preisentwicklung, doch da die Kurse bereits historische Höchstwerte erreicht haben, seien weitere Gewinne schwierig und würden eine anhaltende hohe Investmentnachfrage voraussetzen.Nach Angaben der HSBC wird am Platinmarkt 2018 ein Defizit von 191.000 Unzen bestehen, nachdem in diesem Jahr voraussichtlich ein Überschuss von 115.000 Unzen verzeichnet wird. Für Palladium sagt die Bank fast eine Verdopplung des diesjährigen Defizits auf 1,15 Mio. Unzen im nächsten Jahr vorher.Aufgrund dieser Faktoren sehen die Analysten den Platinpreis 2018 im Durchschnitt bei 1.055 $ je Unze. Für Palladium prognostizieren sie einen durchschnittlichen Kurs von 975 $.© Redaktion GoldSeiten.de